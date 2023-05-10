التعاقد مع لاعب فيوتشر شرط كولر للموافقة على رحيل ديانج

كشف مجدي عبد الغني نجم كرة القدم المصرية السابق ، عن شرط السويسري مارسيل كولر المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي بشأن الصفقات الصيفية.

وقال مجدي عبد الغني فى تصريحات تليفزيونية :" مارسيل كولر المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي لن يمانع رحيل ديانج ولكن بشرط وحيد هو التعاقد مع صفقة لاعب وسط قوي خلال الفترة المقبلة.

واضاف:" محمد رضا بوبو لاعب فريق فيوتشر هو الذي إذا تم التعاقد معه من الممكن أن يوافق كولر على رحيل أى لاعب من الوسط.

ويذكر أن الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي حقق لقب كأس السوبر المصري ويستعد لمواجهة الترجي التونسي ضمن مباريات ذهاب نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا.