شوبير يكشف حقيقة انتقال نجم الأهلي إلى الزمالك

حسم الإعلامي أحمد شوبير، الجدل حول انتقاله أحد نجوم فريق الكرة الأول بالنادي الأهلي إلى الزمالك في الصيف المقبل في ظل عدم مشاركته في المباريات.

أشارت تقارير صحفية إلى إمكانية رحيل قائد الأهلي أيمن أشرف إلى فريق نادي الزمالك في الصيف المقبل في ظل عدم اعتماد السويسري مارسيل كولر مدرب القلعة الحمراء عليه.

وقال الإعلامي أحمد شوبير في برنامجه الإذاعي: بحسب معلوماتي الزمالك لم يفتح أي خطط اتصال مع ايمن اشرف من أجل ضمه في الفترة المقبلة.

وأضاف شوبير: اللاعب يبحث عن فريق للانتقال إليه في الصيف المقبل في ظل خروجه من حسابات السويسري كولر.