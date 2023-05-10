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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

رئيس جهاز العبور يتفقد مشروعات المياه لخدمة المواطنين

خلال الجولة التفقدية
خلال الجولة التفقدية

تفقد المهندس أحمد رشاد، رئيس جهاز مدينة العبور، يرافقه المهندس جمال فهمي، نائب رئيس الجهاز للمرافق، والمهندس وليد حسين، مدير عام محطات المياه وروافعها ومديرو التشغيل والصيانة والمحطات والروافع " مشروع إحلال وتجديد ورفع كفاءة مأخذ المياه العكرة "، والذي يقع بمنطقة أنشاص على ترعة الإسماعيلية بالزوامل المغذي لمحطة تنقية مياه العبور الرئيسية، بهدف تلبية احتياجات التوسعات العمرانية بالمدن الجديدة من المياه، التي يتم تغذيتها من محطة العبور.


كما تفقد رئيس جهاز " العبور " الرافع الأوسط بطريق أنشاص/العبور، والذي يغذي محطة مياه العبور، مشيرا إلى أن محطة تنقية المياه بالعبور تغذي المدن والمناطق المجاورة (العبور & العبور الجديدة & بدر & القاهرة الجديدة& مدينة السلام & النهضة).

 

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وأكد المهندس أحمد رشاد، أن المشروع يهدف إلى  إحلال وتجديد 6 طلمبات رأسية كاملة بالمحركات وبوادئ الحركة، و 4 طلمبات أفقية كاملة بالمحركات وبوادئ الحركة، بخلاف رفع كفاءة لوحات الجهد المتوسط والمحولات والمولدات والأعمال المدنية لعنبر الطلمبات والخزانات وباقي الوحدات المختلفة للرافعين. 



وأضاف المهندس جمال فهمي، نائب رئيس الجهاز للمرافق، أن ذلك يأتي في إطار التأكد من رفع كفاءة منظومة مياه الشرب وأيضا الحفاظ على استمرارية التشغيل والاستفادة القصوى للمأخذ، وإنتاج الكميات المطلوبة من المياه للمدن المستفيدة.



وفي سياق متصل، أعلن المهندس أحمد رشاد، عن أنه تم الاتفاق مع شركة النقل المتميز التابعة لمشروع القطار الكهربائي " LRT " لتوفير خط سير " أتوبيسات " جديد داخل المدينة لربط محطة القطار الكهربائي السريع "LRT  " بالمناطق المختلفة بمدينة العبور، وعمل التعديلات اللازمة لخط السير " كمرحلة أولى " لتلبية احتياجات قاطني وزائري المدينة وتيسيراً عليهم.



وأشار المهندس أحمد رشاد إلى أن مسار الخط كالتالي: (محطة القطار الكهربائي " LRT " - كارفور - الحي الأول - المركز الإسلامي - ميدان الروضة - شارع القديس يوسف - أسواق الخير - مركز الشباب بالحي الثاني - مستشفى عين شمس - مدرسة التجارة - صينية فاطمة الزهراء - شارع متولى الشعراوي - الإدارة التعليمية - الحى الثالث - مستشفى العبور العام الحى الثامن - خط 10 - مساكن السعودية - إسكان المستقبل - الشهر العقاري – محطة الأتوبيس بإسكان المستقبل) والعودة بنفس خط السير. 



وأضاف المهندس السيد أمين، نائب رئيس جهاز مدينة العبور، أنه قد تم تحديد سعر التذكرة المميكنة بقيمة 6 جنيهات لكامل المسار، لافتاً إلى أن السيارات مزودة بـ(كاميرات مراقبة – تكييف – GPS - شاشات عرض داخلية)، علماً بأن مواعيد الخط تبدأ من الساعة 7 صباحا وحتى الساعة 12 مساءَ. 


 

 

 

 

 

 

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