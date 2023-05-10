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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

القاهرة تبدأ المبادرة الثانية لتنفيذ المشروعات الخضراء الذكية

صدى البلد

أكد اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة ، أن المحافظة بدأت فى تنفيذ أعمال الدورة الثانية من المبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية، والتى أطلقتها وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية تحت رعاية الرئيس عبدالفتاح السيسى رئيس الجمهورية ، وأنه يتم حاليًا عقد عدد كبير من الندوات التعريفية بالمبادرة فى الجامعات ومراكز الشباب والمراكز الثقافية بمختلف مناطق وأحياء العاصمة ، بالإضافة إلى نشر اعلانات تعريفية بالمبادرة فى الشوارع والميادين العامة وعبر مواقع التواصل الاجتماعى للوصول لكافة الفئات المستهدفة وحثها على المشاركة فى المبادرة التى بدأ التقديم لها فى الأول من أبريل ويستمر حتى نهاية شهر مايو ٢٠٢٣ من خلال الموقع الإلكتروني الخاص بالمبادرة www.sgg.eg .

وفى هذا السياق نظمت محافظة القاهرة عدة ندوات تعريفية بأحياء باب الشعرية وعابدين والازبكية  وكلية الفنون التطبيقية.

وتناولت الندوات أهداف المبادرة وتوضيح لفئات المشروعات المشاركة وشروطها ومن ضمنها  أن يكون المشروع المقدم أخضر وذكى طبقًا لمعايير التقييم المنصوص عليها لكل فئة ، وأن يتقدم كل مشروع في الفئة المناسبة وفقًا لحجم المؤسسة وطبيعة عملها (غير ربحية/ تختص بالمرأة) ، وأن يكون قد تم بالفعل تنفيذ المشروع أو أحد مراحله أو تم تنفيذ نموذج تجريبي ، ويكون المشروع قابل للتنفيذ ويلبي إحتياجات ملحة داخل المحافظة وأن يكون المشروع داخل النطاق الجغرافي لمحافظة القاهرة .

وتشمل الندوات الإجابة على استفسارات المشاركين عن كيفية التقديم والفئات المستهدفة وخطوات الدخول على منصة التقديم ، وكيفية إدخال البيانات  على الرابط   http://www.sgg.eg.

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