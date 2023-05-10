صواريخ كالمطر.. مصرع صحفي في أوكرانيا وماكرون يعلق

ذكرت وكالة فرانس برس الفرنسية، أن صحفيا يعمل لديها، لقي مصرعه في أوكرانيا خلال هجوم صاروخي قرب مدينة باخموت بشرق البلاد يوم امس الثلاثاء، وفق ما ذكر موقع أكسيوس الأمريكي.

لقي الصحفي أرمان سولدين ، وهو منسق فيديو بوسني فرنسي يبلغ من العمر 32 عامًا، مصرعه في القتال الدائر في أوكرانيا، وهو على الأقل الصحفي الخامس عشر الذي يُقتل أثناء تغطيته للحرب منذ أن شنت روسيا حربها الشاملة على أوكرانيا في 24 فبراير 2022.

باتت باخموت الآن تحت السيطرة الروسية في الغالب.

وأشارت وكالة فرانس برس في تقرير لها أن المدينة كانت "مركز القتال في شرق أوكرانيا منذ عدة أشهر".

في التفاصيل، كان سولدين يعمل مع جنود أوكرانيين وصحفيين آخرين في وكالة فرانس برس عندما "قُتل بنيران صاروخية بالقرب من تشاسيف يار بالقرب من ضواحي بلدة دونيتسك القريبة من باخموت" في مساء الثلاثاء، بحسب تقرير صادر عن وكالة الأنباء.

واضافت وكالة فرانس برس انه قتل "عندما سقط صاروخ بالقرب من المكان الذي كان يرقد فيه".

ودعت لجنة حماية الصحفيين في بيان أشارت إلى أن الهجوم الصاروخي وقع في منطقة "تقصفها القوات الروسية بانتظام"، السلطات الروسية والأوكرانية "للتحقيق الشامل في ملابسات وفاة سولدين".

من الجدير بالذكر أن سولدين كان يكتب بانتظام من الخطوط الأمامية في أوكرانيا بعد وصوله بعد فترة وجيزة من الحرب.

وفي الأسبوع الماضي ، كتب على تويتر أنه شعر بـ "الرعب " بعد أن "سقطت صواريخ كالمطر" وانفجرت في مكان قريب بينما كان يتحدث عن قيام جنود أوكرانيين بحفر خنادق بالقرب من باخموت.



وفي رد فعل حول ذلك، أشاد الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون بسولدين على "شجاعته".

وقال رئيس وكالة فرانس برس، فابريس فرايز في بيان يوم الثلاثاء "إن وفاة سولدين تذكرة مروعة بالمخاطر والأخطار التي يواجهها الصحفيون كل يوم يغطون الصراع في أوكرانيا".