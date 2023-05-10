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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

أمن القاهرة يكشف لغز العديد من جرائم السرقة ويضبط مرتكبيها.. صور

اللواء محمد عبد الله
اللواء محمد عبد الله

حققت الأجهزة الأمنية بالقاهرة العديد من النجاحات خلال الساعات القليلة الماضية، حيث تمكنت بإشراف اللواء محمد عبد الله، مدير الإدارة العامة لمباحث القاهرة، من كشف لغز عدد من جرائم السرقات وضبط مرتكبيها.

ففي حدائق القبة، تم ضبط أحد الأشخاص لقيامه بسرقة مبلغ مالى من داخل مسكن بأسلوب "كسر الباب" بدائرة قسم شرطة حدائق القبة. 

وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة وإنفاقه جزءا من المبلغ المالى المستولى عليه على متطلباته الشخصية، وتمت إعادة باقى المبلغ المالى.

كما تم ضبط شخصين، لهما معلومات جنائية، لتكوينهما تشكيلا عصابيا تخصص فى سرقة عدادات المياه من داخل العقارات بأسلوب "الفك".

وأقرا بارتكابهما 4 وقائع سرقة بذات الأسلوب، وتم بإرشادهما ضبط جميع المسروقات المستولى عليها لدى عميلهما "سيئ النية" (مالك مخزن – مقيم بدائرة قسم شرطة مدينة نصر ثالث) .

وتم ضبط "5 أشخاص، لأحدهم معلومات جنائية، وثلاثة منهم عملاء سيئى النية"، لتكوينهم تشكيلا عصابيا تخصص فى السرقة من داخل المخازن بأسلوب "كسر القفل". 

واعترفوا بارتكاب 2 واقعة سرقة بذات الأسلوب، وتم بإرشادهما ضبط جميع المسروقات المستولى عليها بإحدى الشقق بنطاق محافظة الجيزة.

وتم ضبط شخصين ، لهما معلومات جنائية، بدائرة قسم شرطة شبرا، وبحوزتهما " مفاتيح تشغيل سيارات "مصطنع" - فرد خرطوش وطلقتين لذات العيار"، وذلك لتكوينهما تشكيلا عصابيا تخصص فى سرقة السيارات بأسلوب "السحب والمفتاح المصطنع" باستخدام سيارة ملك أحدهما. 

وأقرا بارتكابهما 6 وقائع سرقة بذات الأسلوب، وأقرا بتصرفهما فى السيارات المستولى عليها بالبيع لدى 3 عملاء "سيئى النية" بقصد تقطيعها والتصرف فى أجزائها بالبيع، وتم استهدافهم وأمكن ضبطهم حال تواجدهم بمخزن ملك أحدهم بمحافظة المنوفية، وعُثر بحوزتهم على “أجزاء من السيارات الخاصة بالمجنى عليهم - صاروخ تقطيع – 2 أسطوانة لحام أكسجين”.

وتم ضبط 3 أشخاص "أحدهم عميل سيئ النية" لقيامهم بسرقة “10 أنبوبة لحام أكسجين - كمبروسر ضغط هواء” من داخل ورشة طلاء معادن بدائرة قسم شرطة منشأة ناصر بأسلوب "كسر القفل" واستخدام دراجة نارية تروسيكل "بدون لوحات" خاص بأحدهم، كما اعترفوا بواقعة سرقة أخرى من داخل ورشة بذات الأسلوب وتم بإرشادهم ضبط المسروقات المستولى عليها.

وضبط أحد الأشخاص "يحمل جنسية إحدى الدول"، مقيم بمحافظة الجيزة، وبحوزته “2 هاتف محمول - مبلغ مالى” لقيامه بسرقة متعلقات المواطنين بأسلوب "المغافلة"، وأقر بأن المضبوطات حيازته من متحصلات 2 واقعة سرقة.

كما تم ضبط “أحد الأشخاص – مقيم بدائرة قسم شرطة حدائق القبة” لقيامه بالاستيلاء على مركبة "توك توك" من أحد الأشخاص "قيادته" كُرهاً عنه وإحداث إصابته بجروح باستخدام سلاح أبيض كان بحوزته، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

جرائم السرقات مباحث القاهرة وقائع سرقة سرقة عدادات المياه سرقة تشكيل عصابى

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