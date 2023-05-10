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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

غلق فتحة استخدمها السائقين للدوران للخلف أعلى الطريق الدائري

الطريق الدائرى
الطريق الدائرى

كشفت الأجهزة الأمنية بمحافظة الجيزة ، تفاصيل ما تم نشره على إحدى الصفحات عبر موقع التواصل الإجتماعى "فيس بوك"، من تعليق يتضمن الإدعاء بقيام قائدى سيارات "النقل والملاكى" بإتخاذ (دوران) عشوائى أعلى الطريق الدائرى عقب نزلة صفط اللبن إتجاه ميدان لبنان القادم من منطقة المريوطية للمرور من خلالها، مما يؤدى إلى الحوادث المرورية وتعرض حياة قائدى السيارات للخطر.

وبفحص الطريق الدائرى من منطقة صفط اللبن وحتى أعلى محور 26 يوليو ، تبين وجود فتحة بالحاجز الخرسانى الأوسط الفاصل بين الطريق الدائرى فى الإتجاهين "ناتجة عن أعمال إنارة الطريق الدائرى".

وبالتنسيق مع الجهات المعنية تم غلق الفتحة المُشار إليها من خلال وضع حواجز خرسانية "نيو جيرسى" .

اجهزة الامن أعلى الطريق الدائري الأجهزة الامنية الحوادث المرورية الطريق الدائرى دوران للخلف

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