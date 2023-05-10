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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

في 3 محافظات.. الأمن يتتبع مروجي المخدرات عبر الإنترنت

الانترنت
الانترنت

واصلت أجهزة وزارة الداخلية جهودها لمكافحة الجريمة بشتى صورها، لاسيما جرائم الإتجار فى الأدوية والعقاقير الطبية المخدرة والمؤثرة على الصحة النفسية والتصدى لمحاولات ترويجها فى أوساط الشباب والنشء عبر وسائل التواصل الإجتماعى.

 رصدت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة بالتنسيق مع قطاعات ( الأمن الوطنى – الأمن العام – نظم الإتصالات وتكنولوجيا المعلومات ) ومديريات أمن (القاهرة – الجيزة – الدقهلية) قيام عدة عناصر إجرامية بإستخدام عدد من الصفحات عبر مواقع التواصل الإجتماعى بالترويج للمواد المخدرة مقابل مبالغ مالية عبر تبادل الرسائل بينهم وبين عملائهم .

عقب تقنين الإجراءات وبالتعامل الفنى أمكن تحديد القائمين عليها ففى مديرية أمن القاهرة تم ضبط ( 3 أشخاص "لأحدهما معلومات جنائية" ) حال تواجدهم بنطاق دائرة قسمى شرطة ( عين شمس – الخليفة) ، وبحوزتهم (كمية لمخدر الحشيش – مبالغ مالية – 3 هواتف محمولة).

وفى مديرية أمن الجيزة تم ضبط (أحد الأشخاص "له معلومات جنائية") حال تواجده بدائرة قسم شرطة العمرانية، وبحوزته (كمية من مخدر الحشيش – مبلغ مالى).

وفى مديرية أمن الدقهلية تم ضبط (أحد الأشخاص – مقيم بدائرة مركز شرطة طلخا) .. حال تواجده بدائرة قسم شرطة أول المنصورة ، وبحوزته ( 100 زجاجة مؤثرة لعقار "كيتامين" – مبلغ مالى – هاتف محمول – تابلت ) .

وبمواجهة المتهمين أقروا بقيامهم بترويج المواد المخدرة عبر صفحات مواقع التواصل الإجتماعى قاموا بإنشائها لترويج المواد المخدرة على المواطنين.  

 تم إتخاذ الإجراءات القانونية.

أجهزة وزارة الداخلية الامن العام الآمن الوطني المواد المخدرة ترويج المواد المخدرة عبر الإنترنت

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