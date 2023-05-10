بسبب تجميع البطاقات التموينية.. مقتل مالك مخبز بطلق نارى بالقليوبية

كشفت أجهزة وزارة الداخلية ملابسات ما تبلغ لقسم شرطة قليوب بمديرية أمن القليوبية، من إحدى المستشفيات بإستقبالها جثمان ( مالك مخبز "متوفى" ، به إصابة "برش خرطوش" ) إثر إدعاء مشاجرة .

بالإنتقال والفحص تم التقابل مع (شقيق "المتوفى" مقيم بدائرة القسم) وبسؤاله قرر أنه بتاريخ 1 الجارى حدثت مشادة كلامية بين شقيقه "المتوفى" و (8 أشخاص لعدد 4 منهم معلومات جنائية ) بسبب خلافات بينهم على تجميع البطاقات التموينية من المواطنين والخاصة بصرف الخبز المدعم ، تطورت إلى مشاجرة قام خلالها أحد المتهمين بإطلاق عيار نارى من "سلاح نارى" بحوزته محدثاً إصابة المجنى عليه والتى أودت بحياته .

وعقب تقنين الإجراءات أمكن ضبط كافة المتهمين ، وبمواجهتهم إعترفوا بإرتكاب الواقعة على النحو المشار إليه ، كما تم بإرشاد أحدهم ضبط (السلاح النارى المستخدم فى إرتكاب الواقعة - وعدد من الطلقات لذات العيار).

تم إتخاذ الإجراءات القانونية.