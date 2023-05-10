مبادرة سلامتك تهمنا تصل السويس لتوعية العمال بالصحة المهنية

استأنفت مديرية القوى العاملة بمحافظة السويس فعاليات مبادرة "سلامتك تهمنا " لنشر ثقافة السلامة والصحة المهنية وتأمين بيئة العمل، بمقر شركه بتروجيت بالسويس بحضور 25 مهندس وفني بالسلامة بالشركة ، وذلك تنفيذاً لتوجيهات وزير القوى العاملة حسن شحاتة بالتأكد من تطبيق إشتراطات وأساليب السلامة والصحة المهنية وتأمين بيئة العمل في المنشآت والعمل على تكثيف التوعية والتثقيف في هذا المجال حفاظاً على العمال والممتلكات .

وأوضح حاتم جاد الرب مدير المديرية ؛ أن المبادرة تهدف إلى التعرف على مخاطر بيئة العمل وكيفية السيطرة عليها وكيفية مواجهتها، بالإضافة إلى التعامل مع خطة الطوارئ، فضلا عن القوانين والقرارات الخاصة بالسلامة والصحة المهنية، ودور كل الأطراف المعنية في الوصول إلى بيئة عمل آمنة .

وأضاف مدير المديرية أنه شارك في تنظيم المبادرة المهندسة سحر محمد ، والمهندس اسلام حمدى ممثلى الادارة المركزية للسلامة والصحة المهنية بالوزارة ، وفى نهاية المبادرة قدم المشاركين الشكر والتقدير للوزارة والمديرية على جهودها في نشر التوعية والتثقيف بأساليب السلامة وكيفية تطبيقها داخل المنشآت وفى الحياة اليومية ، مؤكداً إستمرار برامج التوعية التى تقدمها المديرية للعاملين بالشركات والمصانع لحثهم على تطبيق تلك الاساليب داخل أماكن العمل وخارجها.

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