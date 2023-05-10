الداخلية تداهم تجار الكيف في القليوبية

شنت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة بالتنسيق مع القطاعات المعنية وبمشاركة مديرية أمن القليوبية، حملة أمنية إستهدفت عدد من العناصر الإجرامية من القائمين على إدارة بؤرة إجرامية تخصصوا فى الإتجار بالمواد المخدرة وترويجها على عملائهم مُتخذين من (قرية الغوريرى) بدائرة مركز شرطة شبين القناطر ، مسرحاً لمزاولة نشاطهم الإجرامى .

أسفرت الجهود عن ضبط 3 عناصر إجرامية "لهم معلومات جنائية" حال إستقلالهم سيارة أمام مسكنهم بالقرية المشار إليها، وضُبط بحوزتهم كمية من مخدر الهيروين وزنت 3,750 كيلو جرام – مبلغ مالى – 3 هواتف محمولة – 3 ميزان حساس.

كما تم ضبط عنصر إجرامى حال تواجده أمام مسكنه بالقرية المشار إليها وبحوزته (كمية من مخدر الحشيش وزنت 1 كيلو جرام – كمية من مخدر الهيروين - مبلغ مالى – دبشك بندقية خرطوش – عدد من الطلقات النارية) .

وبمواجهة المتهمين بالمضبوطات أيدوا ماجاء بالتحريات وتقدر القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة بـ(400,000 ألف جنيه تقريباً).

تم إتخاذ الإجراءات القانونية وذلك إستمراراً لجهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها، لاسيما جرائم الإتجار فى المواد المخدرة وملاحقة وضبط العناصر الإجرامية القائمة على ترويجها .