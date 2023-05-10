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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

رؤية مصر 2030.. تعاون بين جائزة مصر للتميز الحكومي والقابضة لمياه الشرب

جائزة التميز الحكومي
جائزة التميز الحكومي

أعلنت جائزة مصر للتميز الحكومي عن إطلاق نظام جوائز التميز الداخلية بالشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي، والتي بادرت باستعدادها الكامل لتوفير كافة المتطلبات لتطبيق نظام الجوائز الداخلية على مستوى 25 خط ساخن لشركات المياه التابعة و 150 مركز خدمة عملاء مطور بالجمهورية.

وقالت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية إن تنفيذ منظومة الجوائز الداخلية في الجهات الحكومية بالجهاز الإداري للدولة يأتي انطلاقًا من حرص إدارة جائزة مصر للتميز الحكومي على تنفيذ أهداف رؤية مصر 2030، لدعم جهود الدولة لنشر وتعميق ثقافة التميز والتطوير المؤسسي بقطاعات الدولة المختلفة، والتي تهدف إلى تحسين جودة الحياة وتعزيز تنافسية الدولة.

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من جانبه أشار المهندس خالد مصطفى، الوكيل الدائم لوزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والمشرف العام على جائزة مصر للتميز الحكومي إلى أن إطلاق الجوائز الداخلية يعمل على تعميق ثقافة التميز بالشركة والجهات التابعة والتي تنعكس بدورها على الارتقاء بجودة الخدمات المقدمة للمواطنين، مؤكدًا حرص إدارة الجائزة على تقديم الدعم الفني الكامل لمراحل الجائزة.

وكانت إدارة جائزة مصر للتميز الحكومي قد عقدت ورشة تدريبية تمهيدية لفريق عمل الجوائز الداخلية بشركة المياه للاطلاع على آليات إدارة الجوائز الداخلية ومهام فريق العمل، والذي سيعد بمثابة حلقة الوصل المباشرة مع فريق إدارة الجائزة للتنسيق لعمليات إدارة الجوائز الداخلية.

وخلال الورشة استعرض الدكتور أحمد صديق، مدير جوائز الخدمات الحكومية، رؤية جائزة مصر للتميز الحكومي، والمحاور الرئيسية لمنظومة تقييم الخدمات الحكومية، كما أشار إلى مهام ومسؤوليات فريق عمل الجوائز الداخلية والمخطط العام لإدارتها، بداية من الإعلان عن الجوائز، وتدريب سفراء التميز ثم فتح باب الترشح والذي تتبعه عمليات التقييم، مع توضيح هيكلية فرق التقييم وآلياته وأدواته، ومراحله التي تشمل التقييم المكتبي، والتقييم التوافقي، وإعداد قائمة المرشحين المختصرة، والزيارات الميدانية، وصولا إلى التحكيم واعتماد النتائج وتكريم الفائزين.

الدكتورة هالة السعيد جائزة التميز الحكومي تطوير الجهاز الإداري مال واعمال اخبار مصر التطوير المؤسسى Finance Real Estate

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