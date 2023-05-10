يروجون لها على فيس بوك.. القبض على 5 أشخاص يقلدون العملات الأجنبية

واصلت أجهزة وزارة الداخلية جهودها لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما مكافحة جرائم ترويج العملات المالية المقلدة وملاحقة وضبط مرتكبيها .

أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة تنسيقاً مع قطاع الأمن الوطنى قيام ( 5 أشخاص - مقيمين بمحافظة الجيزة) بتكوين تشكيل عصابى تخصص نشاطه الإجرامى فى تقليد وترويج العملات الأجنبية بقصد إستخدامها فى النصب والإحتيال والإستيلاء على أموال المواطنين من خلال إنشاء حسابات على موقع التواصل الإجتماعى "فيس بوك" بأسماء منتحلة وبث منشورات على تلك الحسابات تفيد إمتلاكهم مبالغ من العملات الأجنبية والترويج لبيعها بأقل من السعر المتداول للمواطنين مستغلين عدم قيام الضحايا بالإبلاغ عن تعرضهم للنصب خشية مسائلتهم قانونياً.

عقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع قطاع الأمن العام ومديرية أمن الجيزة تم إستهدافهم وأمكن ضبطهم حال تواجدهم بنطاق دائرة قسمى شرطة "ثان – ثالث أكتوبر" ، وبحوزتهم (عملات أجنبية "مقلدة"- جهاز حاسب آلى بمشتملاته – مبلغ مالى - طابعة كمبيوتر – الأدوات المستخدمة فى عمليات التقليد – عدد 6 هواتف محمولة ) بفحص الهواتف المحمولة والأجهزة المضبوطة تبين إحتوائهم على آثار ودلائل تؤكد نشاطهم الإجرامى .

بمواجهة المتهمين أقروا بنشاطهم الإجرامى على النحو المُشار إليه و تم إتخاذ الإجراءات القانونية.