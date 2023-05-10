عابد يستعرض اتفاقية بشأن تمويل القطار الكهربائى السريع أمام الجلسة العامة للبرلمان

استعرض النائب علاء عابد رئيس لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب أمام الجلسة العامة لمجلس النواب اليوم برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي ، الإتفاقية الموقعه بين الهيئة القومية للانفاق ومجموعة من البنوك بضمان هيئة تنمية الصادرات الألمانية ، وأيضا الإتفاقية الموقعة بين الهيئة القومية للانفاق ومجموعة من البنوك بضمان هيئة تنمية الصادرات الإيطالية لتمويل القطار الكهربائي السريع .

وقال النائب علاء عابد أن هناك أربع مراحل لتنفيذ القطار السريع وهي خط القطار الكهربائي السريع الأول، سيربط العين السخنة بالعاصمة الإدارية الجديدة والقاهرة والجيزة وأكتوبر والإسكندرية والعلمين حيث يبدأ الخط الأول بربط العين السخنة بالعاصمة الإدارية الجديدة والقاهرة والجيزة و6 أكتوبر والإسكندرية والعلمين الجديدة بطول 460 كيلو،الخط الثاني يمتد من الموانئ الرئيسية على البحر الأحمر للبحر المتوسط. وسيربط الموانئ الرئيسية البحر الأحمر بالبحر المتوسط من ميناء السخنة إلى ميناء الإسكندرية وميناء جرجوب غرب بمطروح، وسيتم المرور بمحطات لنقل الركاب ومحطات لتحميل البضائع، وستكون العين السخنة محطة لتحميل البضائع من الميناء نفسها أو من المنطقة الصناعية بقناة السويس، ثم بالعاصمة الإدارية الجديدة التي ستكون بها محطة «ركاب وبضائع»، ثم بالقاهرة الجديدة «منطقة صناعية»، ثم «سكان» بمحطة محمد نجيب، ثم حلوان لنقل «السكان والبضائع» ثم محطة البدرشين فى الجيزة منطقة «صناعية وسكان»، ثم قلب مدينة السادس من أكتوبر، ثم مدينة السادات الصناعية، ثم منطقة برج العرب التجارية والمطارثم يمتد إلى الإسكندرية والعلمين الجديدة، ثم سيمتد بعد ذلك لـ200 كيلو حتى مطروح.

وأضاف: يربط الخط الثالث الغردقة وسفاجا بقنا والأقصر، والتي تعد مناطق بها صادرات من الفوسفات والألمونيوم في نجع حمادي، حيث ستشحن كل هذه البضائع من سفاجا إلى قنا ونجع حمادي، وكذلك سيتم تسيير قطار كهربائي تسهيلا للسياح، وتحركهم من الغردقة ووصولهم للأقصر خلال ساعتين، كما سيكون هناك قطارات تجارية ستنقل البضائع من الأقصر للغردقة والعكس.

وتابع:الخط الرابع للقطار السريع، سيربط مدينة السادس من أكتوبر بمحافظتي الأقصر وأسوان، كما يربط السخنة بمحافظتي الأقصر وأسوان غرب النيل، كما يتم إنشاء خط قطار للصعيد آخر موازي لغرب النيل بسبب ارتفاع نسبة الأشغال في الخط العادي ويستهدف الخط الرابع للقطار السريع، ربط كل المدن الجديدة ومنها 6 أكتوبر والفيوم الجديدة وبني سويف الجديدة من خلال ظهيرها الصحراوي.

وقال النائب علاء عابد رئيس لجنة النقل والمواصلات أن القطارات الكهربائية السريعة تعمل على توفير نقل للركاب سريع ومريح من القطار العادي من خلال عمل تصميم يسمح بسير القطارات على سرعات تصل إلى ٢٥٠ كم / ساعة، لذا تم إنشاؤه للربط بين جميع محافظات مصر لنقل الركاب والبضائع ، ويعتبر من وسائل النقل الآمنة والمنفصلة تمامًا عن المحاور المرورية القائمة بالمدن.

وقال النائب علاء عابد ، أن الاتفاق المعروض جاء للمساهمة في تمويل الخط الأول الذى يبدأ من العين السخنة وحتى العلمين الجديدة ثم إلى مرسى مطروح بطول ٦٧٥كم وعدد ۲۳ محطة (۱۳) محطات قطار سريع ۱۰۰ محطة أقليمية، الكهروميكانيكية والسكة والوحدات المتحركة .

وأكد أن مسار الخط يبدأ من محطة مدينة العين السخنة ويمر بموازة طريق القاهرة السخنة مروراً بالعاصمة الإدارية الجديدة ويتقاطع مع خط سكة حديد صعيد مصر في البدرشين ويستمر إلى الجانب الغربي مروراً بالجزء الغربي من مدينة السادس من أكتوبر، حيث يواصل مساره مروراً أعلى محور روض الفرج إلى مدينة وادي النطرون ومدينة برج العرب مرورا إلى مدينة العلمين الجديدة وصولاً إلى محافظة مطروح.

وأضاف النائب علاء عابد رئيس لجنة النقل والمواصلات ، أن القطارالكهربائي السريع ، سيخلق محور تنموي برى أخضر يربط بين البحرين الأحمر والمتوسط لتنشيط حركة التجارة الداخلية والخارجية وربط الموانى الللوجيستية على البحرين فلم تعد الحركة قاصرة على موانئ بورسعيد أو دمياط فقط، بل سيصبح الوصول إلى جميع الموانئ أكثر سهولة لنقل البضائع بين الموانئ المختلفة (ميناء العين السخنة،ميناء جرجوب غرب العلمين ، موانئ اسكندرية وبرج العرب و الدخيلة وغيرها من الموانيء المصرية.