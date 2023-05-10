عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

الوزراء يبحث تأثير تنامي العلاقات الصينية الأوروبية على الأزمة الأوكرانية

صدى البلد

أطلق مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء عددًا جديدًا من سلسلة إصدارات "توجهات عالمية"، التي ترصد وتحلل الأحداث العالمية الأكثر تداولًا في الصحف والمجلات الأجنبية.


وجاء العدد الجديد، تحت عنوان: "الأزمة الروسية الأوكرانية.. ومآل العلاقات الصينية الأوروبية"، ليرصد مستقبل الأزمة الروسية الأوكرانية في ضوء تنامي العلاقات الصينية الأوروبية، فوفقًا لوكالة الاتحاد الأوروبي للإحصاءات، فإن الصين جاءت كثالث أكبر شريك تجاري استيرادًا للسلع من الاتحاد الأوروبي في عام 2022، والشريك التجاري الأول من حيث تصدير السلع إلى الاتحاد الأوروبي، حيث بلغت قيمة صادرات الصين إلى أوروبا عام 2022 نحو 814 مليار دولار أمريكي، في حين بلغت قيمة صادرات أوروبا إلى الصين نحو 125 مليار دولار أمريكي، في العام نفسه.


وأشار العدد الجديد من "توجهات عالمية"، إلى أن العلاقات الصينية الأوروبية قد تنامت خلال فترة حكم الرئيس الأمريكي السابق "دونالد ترامب"، الذي فرض رسوم جمركية حمائية على واردات الصلب والألومنيوم من أوروبا عام 2017، كما فرض العديد من العقوبات التجارية على الصين أيضًا، مما أدى إلى تزايد العلاقات التجارية الصينية الأوروبية منذ ذلك الحين، قبل أن تشهد توترات عدة بعد وصول الرئيس الأمريكي "جو بايدن" إلى الحكم.


وذكر العدد، أنه رغم وجود خلافات في بعض القضايا بين الصين وأوروبا، فإن القوتين الكبيرتين في الاتحاد الأوروبي؛ ألمانيا وفرنسا، تسعيان إلى الحفاظ على السوق الصينية وضمان الوصول إليها، بل وتتجهان لمزيد من تقوية العلاقات مع الصين، خاصة في ظل معاناة الاقتصاد الأوروبي من آثار الأزمة الروسية الأوكرانية، ومشيرًا إلى أن الضغوط الأمريكية يمكن أن تؤثر أيضًا من ناحية أخرى على القرار الأوروبي تجاه الصين. 


وتطرق العدد الجديد، إلى مبادرة الصين لحل الأزمة الروسية الأوكرانية، حيث تحاول روسيا تفادي التكلفة الباهظة لعملياتها العسكرية، وكذا تكلفة العقوبات الاقتصادية المفروضة عليها من الولايات المتحدة والقوى العربية، بما يتلاقى مع رغبة صينية في كسر العقوبات المفروضة عليها جراء الحرب التجارية مع الولايات المتحدة الأمريكية، فضلا عن رغبة روسيا والصين في الانتقال بالنظام الدولي إلى نظام تعددية قطبية تقوم فيه الدولتان بدور أكبر من دورهما الحالي.


وأوضح العدد أن نجاح المبادرة الصينية لحل الأزمة الروسية الأوكرانية يتوقف على عدة امور من بينها؛ اكتمال وساطتها في إعادة العلاقات الدبلوماسية السعودية الإيرانية، والحفاظ على الموقف الحيادي الذي تتبناه الصين منذ بدء الأزمة الروسية الأوكرانية، بالإضافة إلى ضرورة قبول الولايات المتحدة الأمريكية بتلك المبادرة.


يذكر أن المبادرة الصينية لحل الأزمة الروسية الأوكرانية تضم 12 بندًا، وهي: احترام سيادة جميع الدول، والتخلي عن عقلية الحرب الباردة، والتوقف عن الأعمال العدائية، واستئناف محادثات السلام، وحل الأزمة الإنسانية، وحماية المدنيين وأسرى الحرب، والحفاظ على أمان محطات الطاقة النووية، وتقليل المخاطر الاستراتيجية، وتسهيل تصدير الحبوب، ووقف العقوبات من جانب واحد، والحفاظ على استقرار عمل السلاسل الصناعية وسلاسل التوريد، وتعزيز جهود إعادة الإعمار ما بعد الصراع.

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

بسبب العزومة.. تصعيد جديد من الزمالك ضد كهربا في الفيفا

أسعار الذهب اليوم الأربعاء 10 مايو 2023

للمتزوجين.. ماذا يحدث لجسمك عند التوقف عن ممارسة العلاقة الحميمية؟

560 جنيهًا في ساعات|هبوط قوي يضرب سوق الذهب وهذا سعر عيار21 الآن

أول تعليق من حكم مباراة الزمالك بشأن عدم احتساب ركلتي جزاء بروكسي

مصر تحتل المركز الأول عالميا في تصدير الموالح

الأكبر منذ سنوات.. أحمد حسن يعلن رحيل نجوم الزمالك عن الفريق

شبانة يعلن رحيل زيزو عن الزمالك للدوري القطري |تفاصيل

ترشيحاتنا

صورايخ المقاومة الفلسطينية بـ غزة تصيب 5 إسرائيليين في عسقلان

النواب يوافق على إتفاقية مشروع إنشاء الخط الأول لشبكة القطار الكهربائى السريع

سفير فلسطين لدى القاهرة: نشكر مصر على جهودها لوقف العدوان الإسرائيلي

تطور مفاجئ بشأن إمكانية انتقال موليكا من بشكتاش إلى الأهلي

وزير المالية يكشف المستور: هذا وراء انخفاض قيمة الجنيه أمام الدولار.. و34 مليارا زيادة في فوائد الدين

هالاند يتوعد ريال مدريد في مباراة الإياب بدوري أبطال أوروبا

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

على شكل فيونكة.. درة تخطف الأنظار بهذه الإطلالة

ولادة أول طفل من 3 أشخاص في بريطانيا..كيف حدثت التجربة المثيرة للجدل؟

بتصميم محتشم.. سعر صادم لفستان كيت ميدلتون الأزرق

فنان عالمي شهير ينجب ابنه السابع في عمر الـ 79 عاما..تفاصيل

فيديو

الزمالك وبروكسي.. ماذا قال الحكم عن عدم احتساب ركلتي جزاء ضد الأبيض؟

درجات الحرارة تصل إلى 40 .. تحذير عاجل من الأرصاد

شاهد قبل الحذف.. عمرو يوسف ينشر مشاجرة تجمعه مع محمد ممدوح

عبير منير تكشف عن شرطها للموافقة على الزواج من أسامة أنور عكاشة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: مخطط جيورا إيلاند

خالد الشناوي

خالد الشناوي يكتب: ماذا وراء بوابة الموت؟

عبد المعطى أحمد

عبد المعطي أحمد يكتب: رحلة المحروسة

سامح الدهشان

سامح الدهشان يكتب: رحلة الوعي .. إصابتي بالسرطان ( 1 )

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: الفن المصري لا يعرف حدودًا أو قيود

هند عصام

هند عصام تكتب: 40 يومًا على الفراق

د.عمرو الديب

د. عمرو الديب يكتب: حول الحاجة لإصلاح مجلس الأمن الدولي

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: حوار بمنتهى الحرية

اﻟﻤﺰﻳﺪ