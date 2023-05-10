هالاند يتوعد ريال مدريد في مباراة الإياب بدوري أبطال أوروبا

رفع النرويجي إيرلينج هالاند، نجم مانشستر سيتي، راية التحدي أمام ريال مدريد، فبل المباراة المقررة يوم الأربعاء المقبل، في إياب نصف نهائي دوري أبطال أوروبا.

وحسم التعادل (1-1) نتيجة مباراة ريال مدريد ومانشستر سيتي، مساء أمس، الثلاثاء، على ملعب سانتياجو برنابيو، في ذهاب نصف نهائي دوري أبطال أوروبا، ومن المقرر أن تقام مواجهة الإياب، يوم الأربعاء، في معقل السيتيزنز ملعب "الاتحاد".

ونشر هالاند، صورا له من باراة ريال مدريد ومانشستر سيتي عبر حساباته الرسمية على مواقع التواصل الإجتماعي معلقا عليها، "كل شيء ما زال في أيدينا، لا أطيق الانتظار حتى مباراة الأسبوع المقبل".

وسيحل ريال مدريد ضيفا على مانشستر سيتي، يوم الأربعاء المقبل على ملعب الاتحاد، في مباراة الإياب بدوري أبطال أوروبا.