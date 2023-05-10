حزب الأحرار الاشتراكيين: المحور الاقتصادي أهم موضوعات الحوار الوطني

أكد طارق درويش، رئيس حزب الأحرار الإشتراكيين، أن الحوار الوطني يشمل موضوعات عديدة أهمها المحور الاقتصادي، لأنه يتعلق بالمواطن المصري.

وأضاف "درويش" خلال مداخلة هاتفية على فضائية "إكسترا نيوز"، أن الحوار الوطني يشمل كافة التحديات الاجتماعية التي يواجهها المواطن، مؤكداً أن مصر في مرحلة تشييد و بناء، ويجب تعظيم كافة الأهداف لتحقيق نمو اقتصادي.

وتابع "أن الحوار الوطني يناقش القضاء على التضخم، وسد العجز في الموازنة، والقضاء على البطالة، والمزيد من تحقيق الأهداف التنماوية العملاقة، سواء كانت قصيرة المدى أو بعيدة".