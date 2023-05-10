عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

لخروجه من حسابات كولر.. الأهلي يرغب في فسخ التعاقد مع هذا اللاعب

صدى البلد

أعلن احمد حسن لاعب منتخب مصر السابق عن رغبة النادي الأهلي في فسخ التعاقد مع لاعب الفريق الأول لكرة القدم المحترف البرازيلي برونو سافيو .

وكتب أحمد حسن من خلال حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك: "مصدر في الأهلي .. اتجاه في الأهلي لإنهاء التعاقد مع برونو سافيو لخروج اللاعب من حسابات مارسيل كولر ، اللاعب يرغب في الحصول على قيمة عقده كاملا لفسخ التعاقد لكننا سنتوصل لاتفاق معه لإنهاء الأمر  بشكل ودي وسيتنازل عن جزء كبير من مستحقاته".

ويواجه الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي نظيره بالترجي التونسي في المباراة المقرر إقامتها يوم الجمعة المقبل في ذهاب الدور نصف النهائي من بطولة دوري أبطال إفريقيا.

ومن المقرر أن تنطلق المباراة بين الأهلي والترجي في تمام الساعة العاشرة مساء يوم الجمعة وسيتم إذاعتها عبر قناة بي إن سبورت المشفرة.

ووصلت بعثة الفريق الأول لكرة القدم بالنادي، برئاسة محمد الدماطي عضو مجلس الإدارة، أمس إلى مطار قرطاج، بعد رحلة استغرقت ما يقرب من ثلاث ساعات ونصف الساعة منذ إقلاع الطائرة من مطار القاهرة.

وتأهل الأهلي إلى الدور نصف النهائي لدوري أبطال إفريقيا بعد تخطي الرجاء المغربي في الدور ربع النهائي بمجموع لقائي الذهاب والعودة، حيث فاز الفريق بهدفين دون رد في مباراة الذهاب على استاد القاهرة، وانتهت مباراة العودة بالتعادل السلبي على المركب الرياضي محمد الخامس بالدار البيضاء.

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

تأييد الحكم.. قرار عاجل ضد محمد رمضان في سب وقذف عمرو أديب

سعر الذهب الآن في مصر.. عيار 21 مفاجأة

بسبب العزومة.. تصعيد جديد من الزمالك ضد كهربا في الفيفا

أسعار الذهب اليوم الأربعاء 10 مايو 2023

للمتزوجين.. ماذا يحدث لجسمك عند التوقف عن ممارسة العلاقة الحميمية؟

560 جنيهًا في ساعات|هبوط قوي يضرب سوق الذهب وهذا سعر عيار21 الآن

تطور مفاجئ بشأن إمكانية انتقال موليكا من بشكتاش إلى الأهلي

التفاصيل والفوائد| شهادة ادخار عقارية جديدة بـ60 ألف جنيه مقدم واستلم شقتك

ترشيحاتنا

وطني وصعيدي جدع.. الآلاف يشاركون في جنازة الكاتب محمود بكري بـ قنا|شاهد

سلطنة عمان تدين التصيعد الإسرائيلي الأخير على قطاع غزة

الخسائر ستكون ضخمة.. تحذير عاجل لـ زيلينسكي بشأن الهجوم الأوكراني المضاد

براءة وفاء مكي فنكوش.. تعليق ناري من محامى الخادمتين| فيديو

اتصالات مصرية مكثفة لوقف إطلاق النار وإعادة الهدوء في قطاع غزة

اتهامات تلاحق نتفلكس.. والمتحدة ترد بعمل وثائقي ضخم عن الملكة كليوباتر

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

زينب عبد الباري.. أول سيدة تصبح نقيبًا للفلاحين | ما قصتها ؟

بحضور 4 أشخاص فقط..حفل زفاف مغنية عالمية يلفت الانتباه.. شاهد

على شكل فيونكة.. درة تخطف الأنظار بهذه الإطلالة

ولادة أول طفل من 3 أشخاص في بريطانيا..كيف حدثت التجربة المثيرة للجدل؟

فيديو

الحكومة توافق على نظام العمل عن بعد لمدة 6 أشهر

30 مليار دولار لمصر .. الحوار الوطني يخطط لجذب 30 مليون سائح

الحوار الوطني | كيف نواجه التضخم وما أسبابه الحقيقية ؟

مفاجأة في أسعار الذهب والدولار اليوم | تفاصيل

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: مخطط جيورا إيلاند

خالد الشناوي

خالد الشناوي يكتب: ماذا وراء بوابة الموت؟

عبد المعطى أحمد

عبد المعطي أحمد يكتب: رحلة المحروسة

سامح الدهشان

سامح الدهشان يكتب: رحلة الوعي .. إصابتي بالسرطان ( 1 )

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: الفن المصري لا يعرف حدودًا أو قيود

هند عصام

هند عصام تكتب: 40 يومًا على الفراق

د.عمرو الديب

د. عمرو الديب يكتب: حول الحاجة لإصلاح مجلس الأمن الدولي

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: حوار بمنتهى الحرية

اﻟﻤﺰﻳﺪ