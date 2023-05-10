مخبأة داخل شحنة مبيض قهوة.. ضبط 8 ملايين قرص مخدر في السعودية

أعلنت المديرية العامة لمكافحة المخدرات في السعودية، عن ضبط أكثر من 8 مليون قرصًا من مادة الإمفيتامين المخدر مخبأة في شحنة مبيّض قهوة.

وحسب وكالة الأنباء السعودية "واس"، أسفرت المتابعة الأمنية لشبكات تهريب وترويج المخدرات التي تستهدف أمن المملكة، عن ضبط (8,280,078) قرصًا من مادة الإمفيتامين المخدر مخبأة في شحنة مبيّض قهوة، والقبض على مستقبليها بمنطقة الرياض، وهم (5) أشخاص، مقيمان ووافد بتأشيرة زيارة منتهية من الجنسية السورية ومقيمان من الجنسية الباكستانية.

وأوضحت أنه تم إيقاف المتهمين واتخاذ الإجراءات النظامية الأولية بحقهم وإحالتهم إلى النيابة العامة.

وأهابت الجهات الأمنية السعودية بالإبلاغ عن كل ما يتوافر من معلومات لدى المواطنين والمقيمين عن أي نشاطات ذات صلة بتهريب أو ترويج المخدرات، وذلك من خلال الاتصال بالأرقام (911) في مناطق مكة المكرمة والرياض والشرقية و(999) في بقية مناطق المملكة، ورقم بلاغات المديرية العامة لمكافحة المخدرات (995)، وعبر البريد الإلكتروني [email protected]، وستعالج جميع البلاغات بسرية تامة.