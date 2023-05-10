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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

المنسق العام للمبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء: نساهم في حل مشكلات تغير المناخ

صدى البلد

شارك السفير هشام بدر، المنسق العام للمبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية ورئيس اللجنة التنظيمية، في افتتاح معرض الطاقة الشمسية في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا 2023، والمنعقد على مدار يومي 9، 10 مايو الجاري، وهو أحد المعارض الرائدة في المنطقة للطاقة المتجددة.


وخلال كلمته في الجلسة الافتتاحية؛ أكد السفير هشام بدر أنه لطالما كانت الطاقة الشمسية تحظى بقيمة لدى المصريين، فمثلت الشمس جزءا من الثقافة ورمز للإيمان، بالإضافة إلى قيمتها الكبيرة في الهندسة المعمارية، مشيرًا إلى أن متابعة تغير المناخ أصبح أولوية قصوى في جميع أنحاء العالم.


كما أكد السفير هشام بدر أن قطاع الطاقة وكفاءة إدارته يلعب دورًا مهمًا في تحقيق استدامة التنمية في كل دول العالم، وأن الطاقة المتجددة جزء لا يتجزأ من النمو الاقتصادي المستدام، مشيدًا بمشاركة شركات مصرية وعربية وعالمية في معرض الطاقة الشمسية في الشرق الأوسط 2023 بهدف اطلاع الشركاء في مجال الطاقة المتجددة ولتعزيز تجارب استخدامات الطاقة الشمسية في المشروعات الخضراء.


وأشاد المنسق العام للمبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية بجهود الدولة الحثيثة في ملف تغير المناخ والتي تأتي في إطار رئاسة مصر الحالية لمؤتمر الأطراف لتغير المناخ COP27، وأن مصر تعتزم تقديم نتائج هذه الجهود في مؤتمر COP28.


وقال السفير هشام بدر إن المبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية مبادرة غير مسبوقة وطنيًا وعالميًا حظيت بدعم ورعاية رئيس الجمهورية، وهي تركز على التنفيذ والتطبيق على أرض الواقع، وتؤكد جدية التعامل مع البعد البيئي وتغيرات المناخ، في إطار تحقيق أهداف التنمية المستدامة والتحول الرقمي من خلال تقديم مشروعات وحلول مصرية محققة لتلك الأهداف وتساهم في حل مشكلات تغير المناخ.

وأضاف بدر أن تقدم المشروعات للمبادرة في فئاتها الست المختلفة مفتوح لكل المصريين لتقديم مشروعات خضراء وذكية، وهو ما لم تشهده أي دولة أخرى نامية أو متقدمة أن تفتح التقدم لأحد مبادراتها لعدد يتخطى الـ100 مليون نسمة.

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وأشار السفير هشام بدر إلى إشادة  أمينة محمد، نائب الأمين العام للأمم المتحدة؛ بالنجاح الكبير الذي حققته المبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية وأنها واحدة من أنجح المبادرات في هذا المجال، موضحًا أن المبادرة في دورتها الأولى تقدم لها أكثر من 6000 مشروع تمثل كل المحافظات، تم اختيار منهم 162 مشروع بواقع 6 مشروعات من كل محافظة ليتم اختيار 18 مشروع فائز على مستوى الجمهورية من قبل لجنة رفيعة المستوى برئاسة الدكتور محمود محيي الدين، المبعوث الخاص للأمم المتحدة المعني بتمويل أجندة 2030 للتنمية المستدامة ورئيس لجنة التحكيم على المستوى الوطني للمشروعات الخضراء الذكية، وتم تكريم الفائزين في مؤتمر وطني بحضور السيد رئيس مجلس الوزراء، كما حرصت المبادرة على عرض تلك المشروعات في مؤتمر المناخ COP27، فضلا عن حصولهم على دعم المؤسسات والجهات، وجوائز نقدية واعتراف وطني ودولي بتقديم تلك المشروعات حلولا لمشكلات تغير المناخ.

وأوضح السفير هشام بدر أنه تم إطلاق الدورة الثانية من المبادرة وفتح باب التقدم لها على الموقع الإلكتروني www.sgg.eg في الأول من أبريل الماضي، وجاري تلقي المشروعات على الفئات المختلفة لها، مشيرًا إلى أنه ضمن تلك الفئات فئة المشروعات التنموية المتعلقة بالمرأة وتغير المناخ والاستدامة والتي تقدم لها في الدورة الأولى نحو 1000 مشروع أخضر وذكي، لافتًا إلى أن المشروعات الفائزة في الدورة الثانية ستشارك في مؤتمر المناخ المنعقد بالإمارات COP28.

واكد المنسق العام للمبادرة أنه تم تلقي طلبات عدد من الدول لنقل وتطبيق الدروس المستفادة من تلك المبادرة في بلدانها، وهو ما يمثل تنفيذ حقيقي لمؤتمر الأطراف على ارض الواقع، مشددًا على ان استخدام الطاقة الشمسية والطاقة المتجددة سيصنع مستقبل أفضل للأجيال القادمة.
وخلال فعاليات المؤتمر شارك السفير هشام بدر في تدشين توسع لأحد المشروعات الفائزة بالدورة الأولى من المبادرة والتي يمثلها "شركة إنجازات مصر".

ومن الجدير بالذكر أنه شارك في المؤتمر مشروعين من المشروعات الفائزة في الدورة الأولى من المبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية؛ هما مشروع "إنجازات" ومشروع "نورنيشن"
 

استخدامات الطاقة الشمسية استدامة التنمية التحول الرقمي البعد البيئى الهندسة المعمارية التنمية المستدامة السفير هشام بدر

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