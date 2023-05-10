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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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وفد الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية يشيد بتميز أداء طلاب برنامج STEM بالمنيا

رئيس جامعة المنيا
رئيس جامعة المنيا مع وفد الوكالة الأمريكية

استقبل الدكتور عصام فرحات رئيس جامعة المنيا الوفد الممثل للوكالة الأمريكية للتنمية الدولية USAID والمكون من كلير الياسي وروبرت باورز وهيكتور جيوفاني وأحمد رزق الله بصحبة الفريق المصري لمشروع دعم مدارس المتفوقين للعلوم والتكنولوجيا STESSA  رضا أبو سريع مدير المشروع وزينب النجار وأماني عبد العزيز وذلك بحضور د. عيد عبد الواحد عميد كلية التربية ود. أسماء عبد الحميد وكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع وذلك لبحث تعزيز سبل التعاون المشترك وصقل مهارات الطلاب وإعدادهم وتدريبهم على أساليب التعليم والتعلم والقيادة والتطوير المهني لمعلمي العلوم، والتقنية، والهندسة، والرياضيات ببرنامج STEM بكلية التربية.

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وأشاد د. فرحات بالتعاون المثمر بين جامعة المنيا والوكالة الأمريكية للتنمية الدولية، وما له من تأثير كبير في بناء شخصية الطلاب، وتنمية مهارات الابتكار والإبداع لديهم بما يساهم في توفير جيل جديد من المعلمين الذين يمتلكون مهارات ومتطلبات سوق العمل المستقبلي، ويضمن تنفيذ استراتيجية التعليم العالي والبحث العلمي وفقًا لرؤية مصر 2030 في بناء القدرات المهنية للطلاب والخريجين.

وأوضح د. عيد عبد الواحد أن برنامج STEM يمثل نقلة نوعية في نظام التعليم بكليات التربية حيث ينتقل بالطالب من أسلوب التعليم التقليدي، إلى التعليم التكاملي الذي يعتمد على التكامل بين جميع مجالات المعرفة والبحث الاستقصائي والتجربة، والتعلم الذاتي وتوظيف المعلومات في حل المشكلات والتحديات التي تواجه الدولة المصرية وإتاحة الفرصة أمام الطلاب للاستفادة المثلي بالتدريب بمدارس STEM بمحافظة المنيا.


وأشاد الوفد الممثل للجانب الأمريكي بأداء طلاب برنامج STEM بكلية التربية وتميزهم خلال اللقاءات التي أجريت مع الطلاب وأعضاء هيئة التدريس، بمعامل البرنامج بكلية العلوم وحضور نماذج من المحاضرات والتطبيقات العملية، مثمنين روح الفريق والتكامل بين كليات العلوم والهندسة والتربية لتحقيق الهدف المنشود للبرنامج. 
 

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