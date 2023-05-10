شاهد.. القمر عن قرب بكافة تفاصيله

غالبًا ما تتمنى إلقاء نظرة فاحصة على سطح القمر الغامض، الآن هذه الأحلام أصبحت حقيقة واقعة، حيث تم تجميع صورة تفاعلية ساحرة للقمر عبر خاصية "The Gigamoon" مكونة من 280.000 صورة منفصلة.

قرر المصور أندرو مكارثي تجميع اللقطة الحادة للقمر، لإلقاء الضوء على المعالم المعروفة مثل مواقع هبوط أبولو.

وبحسب صحيفة “ديلي ميل”، تم تحقيق النتيجة الملحمية بعد العشرات من المحاولات الفاشلة ، حيث أصبح بإمكان المستخدمين الآن الاقتراب من الحفر المعروفة مثل كوبرنيكوس ، وتايكو ، وأفلاطون ، وإراتوستينس ، وكلافيوس.

فيما قال مكارثي: "الجودة متسقة إلى حد ما عبر السطح ، وهو أمر يصعب حقًا القيام به مع هذه المشاريع الكبرى ، لذلك من الصدفة أن تتعاون السماء معي لإنشاء هذه الصورة"، مضيفاً: "يمكنك تكبير الصورة على أي فوهة موجودة على سطح القمر".

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