على مسئولية أحمد سليمان: 5 مليارات جنيه دخل الزمالك الـ8 سنوات الماضية

فجر أحمد سليمان عضو مجلس إدارة نادي الزمالك السابق مفاجأة عن دخل النادي بحسب قناة العربية ليؤكد عضو مجلس إدارة الزمالك السابق أن النادي لا يعاني من أي أزمة مادية.

وقال أحمد سليمان خلال حوار له مع الإعلامي مهيب عبد الهادي أن دخل نادي الزمالك الـ 8 سنوات الماضية 5 مليارات جنيه وهذا على مسئوليته الشخصية متابعا أنه ذكر سابقا مع الإعلامي الرياضي أحمد شوبير أن دخل نادي الزمالك في 4 سنوات كان مليار جنيه.

انتخابات نادي الزمالك

ونوه أنه شارك في انتخابات نادي الزمالك عام 2014 على 55 ألف عضو في نادي الزمالك، وعندما شارك في الانتخابات مرة أخرى عام 2022 كان العدد وصل الى 130 ألف عضو قائلا: "يعني في 105 سنة حوالي 55 ألف عضو و في خلال 8 سنوات تم اضافة حوالي 85 ألف يعني بتتكلم في حوالي 3 مليار جنيه عضويات فقط غير باقي الموارد".