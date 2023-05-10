علاقات برلمانية متميزة.. توافق الرؤى بين مصر والبحرين تجاه القضايا الإقليمية والدولية

‎التقت السفيرة فوزية بنت عبد الله زينل سفيرة مملكة البحرين المعينة لدى جمهورية مصر العربية، اليوم، مع معالي المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب.



وخلال اللقاء، أشادت السفيرة فوزية بنت عبد الله زينل، بالمستوى المتميز الذي بلغته العلاقات الأخوية الرفيعة التي تربط البلدين الشقيقين، في ظل الرعاية السامية التي تحظى بها من لدن الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك مملكة البحرين، والرئيس عبد الفتاح السيسي، وحرصهما على دفع العلاقات الثنائية إلى آفاق أرحب.

وأكدت أن العلاقات البرلمانية بين البلدين الشقيقين خير دليل على متانة الروابط بين البلدين الشقيقين، وهي تؤكد التنسيق المشترك وتوافق الرؤى ووحدة المصير، وما يقوم به البرلمانيون في البلدين من جهود حثيثة تجاه كافة القضايا والملفات على مختلف المستويات العربية والإسلامية والإقليمية والدولية، مشيرة إلى أنها ستعمل من خلال موقعها الحالي على تعزيز أطر التعاون بشأن الاتفاقات ومذكرات التفاهم الموقعة بين البرلمانين البحريني والمصري بما يخدم المصالح المشتركة على كافة المستويات.



وقدم المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب المصري، التهنئة للسفيرة فوزية زينل على الثقة الملكية بتعيينها سفيرة لمملكة البحرين لدى جمهورية مصر العربية، متمنيًا لها النجاح والتوفيق في أداء مهام عملها الجديد وللعلاقات الثنائية المزيد من التطور والنماء لما فيه خير وصالح البلدين والشعبين الشقيقين.