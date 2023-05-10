دعاء للزوج المريض .. أدعية وكلمات لتحصينه وشفائه من المرض

دعاء للزوج المريض ، من أثقل وأشد متاعب الحياة عندما يمرض الزوج الذي هو سند زوجته في حياتهما، فلا شيء أمامها سوى الدعاء بالشفاء له، هو سلاح الزوجة الوحيد مع الأخذ بالأسباب من علاج وغيره، ودعاء للزوج المريض هو بمثابة طوق النجاة فالدعاء عبادة، كما ان الدعاء عموما للمريض من الأمور التي حثنا عليها شرعنا الشريف، ودعاء الزوجة لزوجها المريض من الأمور المستحبة والكلمات التي وردت عن النبي عند الدعاء للمريض أذهب البأس، رب الناس، اشف وأنت الشافي، لا شفاء إلا شفاؤك، شفاء لا ‏يغادر ‏سقمًا



دعاء للزوج المريض

دعاء للزوج المريض حيث تقول السيدة عائشة رضي الله عنها “أن رسول ‏الله ‏صلى الله عليه وسلم، كان إذا أتي مريضًا أو أتي به إليه. قال عليه الصلاة ‏والسلام: ‏‏” أذهب البأس، رب الناس، اشف وأنت الشافي، لا شفاء إلا شفاؤك، شفاء لا ‏يغادر ‏سقمًا ، اللهم اشفي زوجي شفاء لا يغادره سقما ولا تريني فيه مكروه يا ارحم الراحمين اللهم اشفيه وعافيه واجعل روحي فداء له، اللهم اجعلني من الصابرين اللهم اجعلني من الشاكرين اللهم اشفي زوجي وعافيه اللهم لا تفرق بيني وبينه اللهم أحفظه لي يا ارحم الراحمين.

دعاء للزوج المريض اللهم انزل شفاءك و رحمتك وفرجك على زوجي انك على كل شيء قدير اللهم أشفي زوجي ومن يإن من المرض الخبيث واجعل شفاءه عاجل غير آجل يارب العالمين ، اللهم اشفيه وانثر العافيه في جسده واسقه لذة الصحة واجعله سالم معافى لا ضرر فيه ربي اشفيه شفاء لا يغادر سقما ، رب وان عجز الأطباء ف انت المقتدر وان وقفت حيلتي فأنت العظيم الشافي عليك توكلنا اللهم اشفي زوجي يارب ياكريم، اللهم اشفي زوجي يارب واحظه لي ولاطفاله الصغار زوجي يغسل كلى عندي امل بالله ان كليته ترجع تشتغل وربي قادر على كل شيء، اللهم يا من شفيت أيوب وكشفت ضر يعقوب أشفي زوجي وامسح عنه كل الم اللهم انت أعلم بحالتها لا شفاء الا شفائك ولادواء الا دوائك.



دعاء للزوج بالصحة والعافية

دعاء للزوج بالصحة والعافية يارب اغرس في نبضات كل مريض راحه و في جسده عافيه لا تفارقه، اللهم اشفي زوجي ومرضى المسلمين شفاء ليس بعده سقما ابدا، يارب انه اغلى ما أملك يؤلمني المه ويبكيني تعبه اللهم اشفيه من كل تعب وهم وضيق اشفيه شفاء لا يغادر سقما اللهم اني استودعتك اياه، زوجي اللهم اشفيه شفاء لايغادره سقما وارفع عنه الضر لايرفع الضر سواه وازرع العافيه في بدنه انه على كل شيء قدير امين يارب العالٰمين، ‏اللهم اجعل مرض زوجي تطهيرا له، وتكفيرا عن ذنبه، واشفه يا رب، وخفف عنه، ‏وهون عليه،‏ أيضًا اللهم ارفع عن زوجي البلاء والوباء، وافرح أولاده بشفائه يا رب العالمين. ‏ اللهم في هذه الساعة أشفي زوجي شفاء من عندك تذهب به ما أصابه ، اللهمّ إنّي أسألك من عظيم لطفك وكرمك وسترك الجميل أن تشفي زوجي وتمده ‏بالصحة والعافية. ‏

دعاء تحصين الزوج من المرض

دعاء تحصين الزوج من المرض اللهم يا رب العالمين اشفي زوجي الحبيب عاجلا غير آجل فإنك يا ‏رب سميع الدعاء. اللهم يا ربنا يا كريم يا شافي يا معافى اشفي يا رب لي زوجي، وارفع عنه الوباء ‏والبلاء، أنت أعلم بحالته، فلا شفاء إلا شفائك ولا دواء الٌا دوائك، اغرس يا ربي في ‏نبضات زوجي راحة وفي جسده عافية لا تفارقه، اللهم يا معافي المقسوم، يا مسعد المهموم، يا ناصر المظلوم، يا مثبت المكلوم. يا ‏مجلي المهموم اشفي يا ربي زوجي الحبيب شفاء تاما، اللهم ياسامع الدعاء يا ملبي النداء يأمن تجيب المضطر إذا دعاك يا كاشف الغم. اشفي ‏لي زوجي ولا تجعلني أراه يتألم وأنا مغلولة اليد لا أملك من أمري ولا أمره شيئا. ‏

دعاء للزوج المريض المسافر

دعاء للزوج المريض المسافر اللهم يا خالق المعجزات، يا رب المستحيلات، أنزل الصحة والعافية في جسد زوجي، فانت الشافي لا شفاء إلا شفاؤك، اللهم ربي ورب كل شيء أنت ثقتي في كل كرب، وأنت يا رب رجائي في كل شدة، ‏فاشفي يا رب زوجي ولتحرمني من وجوده أبدا، اللهم أني أستودعك عافية زوجي فعافية يا رب وأعفو عنه واحرسه بعينك التي لا تنام ‏وارحمه برحمتك يا أرحم الراحمين، اللهم يا من شفيت أيوب من المرض، وكشفت عن يعقوب الضر. اشفي يا رب زوجي ‏واحفظه لي ولأولاده، وامسح عنه كل ألم، وأجره يا رب بتعبه، واكتب له عافية ‏تسري في بدنه، يارب، اشفي زوجي أني لا املك القدرة على ترتيب كلماتي ووصف أمنياتي، يارب بكل ما اؤتيت من صبر و ثبات وقوة، لا تحملني مالاطاقة لقلبي به ، اللهم أشفي زوجي جسدا عجز عن النوم من أمراضه وأوجاعه وأشرح صدورا لم تنم من ضيقها..وإرحم أمواتا إشتاقت لهم أرواحنا.

دعاء لحفظ الزوج من المرض

دعاء لحفظ الزوج من المرض اسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يشفي زوجي من كل بأس اللهم رب الناس اذهب البأس اشفي وانت الشافي لا شفاء الا شفاؤك شفاء لا يغادر سقما، اللهم اشفي زوجي من كل ألم يرهقه وعافه يا ربي وطهر جسده من الأسقام والأمراض ‏والبسه ثوب الصحة والعافية‏ بالإضافة إلى اللهم يا عزيز كل ذليل، يا غني كل فقير، يا قوي كل ضعيف. اشفي يا رب من ‏شكا ألما، وخفف على من بكى وجعا، اللهم يا معافي المقسوم، يا مسعد المهموم، يا ناصر المظلوم، يا مثبت المكلوم. يا ‏مجلي المهموم اشفي يا ربي زوجي الحبيب شفاء تاما اللهم يتسامع الدعاء يا ملبي النداء يأمن تجيب المضطر إذا دعاك يا كاشف الغم اشفي ‏لي زوجي ولا تجعلني أراه يتألم وأنا مغلولة اليد لا أملك من أمري ولا أمره شيئا، اللهم يا خالق المعجزات، يا رب المستحيلات، أنزل الصحة والعافية في جسد زوجي، فانت الشافي لا شفاء إلا شفاؤك .



دعاء بالشفاء العاجل لزوجي

دعاء بالشفاء العاجل لزوجي ‏ اللهم أنت تعلم أن زوجي يعاني من الألم والمرض، فاشفه يا رب من بلائه، وارزقه ‏الصحة والعافية من سوء أو شر، اللهم احفظ زوجي بحفظك يا رب، واشفه شفاء لا يغادر سقما، وارجع يا رب له ‏صحته وعافيته، اللهم اشفي زوجي واغمره بالصحة والعافية، اللهم اشفي مرضانا ومرضى المسلمين، اللهم أنزل شفائك لمن أنهكه الوجع وأهلكه التعب، فلا يعلم بوجعهم سواك. يا الله، ‏واشف لي يا رب زوجي حبيبي فإنه غالي على قلبي اللهم اشف زوجي ولا تحرمه يا رب من نعمة العافية، وبارك له في صحته. ومن ‏عليه بالشفاء العاجل يا رب العلمين، يا ارحم الراحمين. ‏