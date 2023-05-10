بتتأخر بره البيت .. تفاصيل تعدي سيدة على ابنتها بالسلام

كشفت أجهزة وزارة الداخلية ملابسات تداول مقطع فيديو على مواقع التواصل الاجتماعى، متضمناً ادعاء فتاة بتعدى والدتها عليها بالضرب وإحداث إصابتها بدائرة قسم شرطة السلام ثان بالقاهرة .

بالفحص أمكن التوصل إلى الفتاة المُشار إليها وتبين أنها (طالبة - مقيمة بدائرة القسم) ، وبالانتقال تبين عدم تواجدها بمسكنها ، وأمكن ضبط (والدتها- مقيمة بذات العنوان) والتى قررت بأن ابنتها دائمة التأخر عن المنزل مما دعاها للتعدى عليها بالضرب بالأيدى لتقويم سلوكها .

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية، وتولت النيابة العامة التحقيق.