شاهد| صاحبة أكبر فم بالعالم .. تستطيع أكل وجبة على مرة واحدة

تملك شابة تبلغ من العمر ٣٣ عاما، أكبر فم في العالم، حيث يبلغ فمها ٦.٥٢ سم، و تستطيع أن تأكل وجبة كاملة على فم واحد.

وصرحت الشابة بأن المتصيدون ينادونها بفتاة الضفدع، بسبب حجم فمها، مؤكدة بأنها لا تهتم لتلك الأقاويل و أنها سعيدة بحصولها على هذا الفم الكبير، كما أنها يمكن أن تأكل معظم الفاكهة كاملة، فهي تأكل التفاحة كاملة على مرة واحدة.

صاحبة اكبر فم بالعالم

و فاز تسامانثا رامسديل بلقب رسمي للموهبة الطبيعية مع موسوعة جينيس للأرقام القياسية في يوليو 2021.

في حين أن موهبتها أكسبتها مكانة فريدة على الإنترنت ، فإن منشئة المحتوى ، من ولاية مين بالولايات المتحدة ، تواجه حالة من التنمر القاسية منقبل الكثير من الأشخاص.

صاحبة اكبر فم بالعالم

ومن ضمن الاساءات التي تتعرض لها الشابة تسامانثا تم تسميتها بـ "فتاة الضفدع" وقيل لها إنها تشبه كلب البيتبول، مما يشعرها هذا التنمر بحالة من الحزن و الاسى على حالها.