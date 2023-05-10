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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

ديربي الغضب.. إنتر يضرب ميلان بهدفين في الشوط الأول بدوري أبطال أوروبا

صدى البلد

ضرب إنتر ميلان نظيره اي سي ميلان بهدفين مقابل لاشئ، في الشوط الأول، في ديربي الغضب، في إطار ذهاب نصف نهائي بطولة دوري أبطال أوروبا.

وجاء الهدف الأول في الدقيقة 8 عن طريق دجيكو.

وثم جاء الهدف الثاني عن طريق مخيتاريان في الدقيقة 10.

وجاء تشكيل إي سي ميلان كالتالي:
حراسة المرمى: ماينان
خط الدفاع: كالابريا، كيير، توموري، ثيو هيرنانديز
خط الوسط: تونالي، كرونيتش، بن ناصر 
خط الهجوم: دياز، جيرو، ساليمايكيرس.

بينما جاء تشكيل إنتر ميلان كالتالي:
حراسة المرمى: أونانا
الدفاع: دارميان، اتشيربي، باستوني
الوسط: باريلا، مخيتريان، أوجلو، دومفريس، دي ماركو
الهجوم: ايدين دجيكو، لاوتارو مارتينيز.

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