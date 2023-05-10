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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

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رضوان القاسم: مصر الوحيدة القادرة على إيقاف اعتداءات إسرائيل

فلسطين
فلسطين

قال رضوان القاسم الباحث في الشؤون الدولية والمقيم في برلين، إن مصر هي الدولة الوحيدة القادرة على إيقاف انتهاكات الكيان الإسرائيلي، في حق الشعب الفلسطيني في قطاع غزة.

 

وأضاف في مداخلة لبرنامج "منتصف النهار" المذاع على فضائية "القاهرة الإخبارية" مع الإعلامية دانيا الحسيني، أن القاهرة تتمتع بعلاقات جيدة جدا مع الفصائل الفلسطينية، بجانب لعبها دورا كبيرا على الصعيد الدولي وقد تهدد بقطع العلاقات الدبلوماسية مع إسرائيل.

 

وأوضح أن القمة العربية المرتقبة في السعودية في 19 مايو المقبل قد تتخذ موقفا حاسما ومحددا ضد الكيان الصهيوني. وتابع: "نعرف موقف الرئيس السيسي العروبي تجاه القضية الفلسطينية ونستطيع أن نكتب أشعارا في القوة العسكرية المصرية".

 

استشهاد فلسطينيان

 

واستشهد فلسطينيان وأصيب آخرون، عصر اليوم الأربعاء، في قصف جديد لطيران الاحتلال الإسرائيلي شرق مدينة رفح جنوب قطاع غزة، لترتفع حصيلة الشهداء جراء العدوان المستمر منذ فجر أمس إلى 19 شهيدًا و40 جريحًا بينهم أطفال ونساء، كما وقع دمار في الشقق السكنية والمنازل والممتلكات الخاصة.

 

وأصيب 5 إسرائيليين جراء إطلاق المقاومة الفلسطينية عشرات الصواريخ من قطاع غزة باتجاه المستوطنات والبلدات الإسرائيلية المجاورة له. كما استهدفت المقاومة تل أبيبَ وعطلت حركة الطيران في مطار بن غوريون، في حين واصلت إسرائيل غاراتها على القطاع.

مصر رضوان القاسم الكيان الإسرائيلي الإعلامية دانيا الحسيني الفصائل الفلسطينية

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