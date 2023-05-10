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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

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وزير العدل الفلسطيني: جرائم الحكومة الإسرائيلية ترقى إلى محاكمة مسئوليها دوليا

فلسطين
فلسطين

قال الدكتور محمد الشلالدة وزير العدل الفلسطيني، إن تصريح المسئول الإسرائيلي الذي قال "حان وقت الاغتيالات"، هو وزير الأمن الداخلي الإسرائيلي وهو بالأساس وزير عنصري.

وتابع محمد الشلالدة خلال مداخلة هاتفية له عبر فضائية "القاهرة الإخبارية"، أن الحكومة اليمينية المتطرفة والسجل الإسرائيلي حافل بارتكاب أبشع الجرائم تجاه الشعب الفلسطيني من الأربعينيات وحتى اليوم وحافل بالجرائم الدولية ضد الشعب الفلسطيني وضد قواعد الأخلاق والقيم الإنسانية والضمير الإنساني والقانون الدولي، وهذه الجرائم التي ارتكبت في قطاع غزة ترتكب يوميا في الضفة الغربية والقدس تعتبر جرائم دولية و تندرج تحت إطار جرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب وخاصة القصف العشوائي.

 

تصريحات الوزير الإسرائيلي


ونوه أن تصريحات الوزير الإسرائيلي هي تصفية خارج القضاء وخارج القانون وهي جريمة إعدام خارج القانون وبالتالي لا تمييز من جيش الاحتلال الإسرائيلي بين المدنيين والعسكريين، والحكومة الإسرائيلية، وهو ما يثبت أمام العالم أنها حكومة عنصرية تمييزية وأيضا جرائمها مستمرة في حق الأسرى وجرائمها ترقى الى محاكمة مسئوليها دوليا.

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