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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

جو بايدن يدعو ناريندرا مودي لزيارة أمريكا.. تفاصيل

صدى البلد

قال البيت الأبيض، إن الرئيس الأمريكي جو بايدن والسيدة الأولى جيل بايدن سيستضيفان ناريندرا مودي، رئيس وزراء جمهورية الهند، في زيارة دولة إلى الولايات المتحدة في 22 يونيو 2023.

وأصدرت السكرتيرة الصحفية للبيت الأبيض كارين جان بيير بيانًا اليوم جاء فيه أن الرئيس الأمريكي جو بايدن دعا رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي للقيام بزيارة دولة للولايات المتحدة. حيث يعتبر مودي ثالث زعيم وطني يتلقى هذه الدعوة رفيعة المستوى بعد أن تولى بايدن منصبه، بعد الرئيس الفرنسي ماكرون و الرئيس الكوري الجنوبي يون سوك يول. حسبما ذكر راديو فرنسا.

وأكد البيت الأبيض، أن الزيارة المرتقبة ستؤكد الشراكة العميقة والوثيقة بين الولايات المتحدة والهند، وأواصر القرابة والصداقة الحميمة التي تربط الأمريكيين والهنود ببعضهم البعض.

وأشار إلي  أن الزيارة ستعزز الالتزام المشترك لبلدينا بمنطقة المحيطين الهندي والهادئ الحرة والمفتوحة والمزدهرة والآمنة، بالإضافة إلى تصميمنا المشترك على الارتقاء بشراكاتنا التكنولوجية الاستراتيجية، بما في ذلك في مجالات الدفاع والطاقة النظيفة والفضاء.

وتابع، أن قادة البلدين سيناقشون كيفية زيادة توسيع التبادلات التعليمية والعلاقات بين الناس، وكيف يمكننا العمل معًا لمواجهة التحديات المشتركة في مجالات مثل تغير المناخ، وتنمية القوى العاملة، والصحة والحماية.

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