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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

الاستبعاد .. قرار عاجل من أوسوريو ضد مدافع الزمالك

اوسوريو
اوسوريو

أكد الإعلامي أمير هشام مقدم برنامج "+90"، أن الكولومبي كارلوس أوسوريو المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، استقر على استبعاد حسام عبدالمجيد لاعب الفريق من مواجهة الإسماعيلي بالدوري.

وتابع هشام خلال برنامجه على قناة النهار: "عبدالمجيد سيكون خارج مباراة الإسماعيلي، بنسبة كبيرة بقرار فني من المدير الفني".

من ناحية أخرى قرر المستشار مرتضى منصور رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك تأجيل اجتماع مجلس الإدارة المقرر له في الواحدة ظهر غد الخميس بسبب انشغال بعض أعضاء المجلس في أعمالهم في الفترة الصباحية.

وتقرر عقد مجلس الإدارة لجلسة قصيرة في تمام الساعة الثامنة مساءً غد الخميس على أن يعقبها المؤتمر الصحفي في الثامنة والنصف مساءً بصالة محمد حسن حلمي بمقر القلعة البيضاء.

وفي سياق آخر فاز الفريق الأول لكرة اليد بنادي الزمالك علي نظيره فانز الكاميروني بنتيجة 41-20 في أولي مباريات بطولة كأس الكؤوس الإفريقية لكرة اليد.

تقدم الفارس الأبيض علي نظيره الكاميروني في الشوط الأول بنتيجة 23-12.

ويلتقي الفريق غدا الخميس الموافق 11 مايو مع ريد ستار في ثاني لقاءات الزمالك ببطولة كأس الكؤوس الإفريقية وتقام في تمام الساعة السادسة علي صالة النادي الأهلي.

يقود الفريق فنيا : أحمد رمضان مديرا فنيا وايهاب محسن مساعد مدرب وحمادة عبدالباري مدير الفريق ومحمد اشرف طبيبا واحمد صلاح مدرب احمال وعادل امام مديرا إداريا ومحمد سامي إداريا.

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