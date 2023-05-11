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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

طبيب يكشف عن مخاطر وضع الفينو للأطفال فى اللانش بوكس

صدى البلد

يعتاد الكثير على تناول "العيش الفينو" في وجبة الإفطار صباحًا، كما تحرص الأمهات على وضعه لأطفالها في "اللانش بوكس" يوميًا في المدرسة، إلا أن الأطباء حذروا من كثرة تناوله لما له أضرار على الجهاز الهضمي بشكل خاص.

و كشف الدكتور احمد صبرى استشارى التغذية فى تصريح خاص لً صدى البلد "، عن مخاطر الخبز الأبيض "الفينو"، لانه يسبب انتفاخ القولون، وملء البطن بالغازات، وهي مشكلة تؤرق أصحاب القولون الذين يبحثون عن أكلات ومشروبات تخلصهم من الانتفاخ.

يسبب الفينو أيضًا زيادة الوزن لأنه مصدر رئيسي للنشويات، فيفضل عدم تناوله خاصة ليلًا، كما أشارت بعض الدراسات إلى أن العيش الفينو يسبب مرض السكر وأمراض القلب

يسبب الفينو عسر الهضم فهو ثقيل على المعدة ويحتاج وقت طويل لهضمه، كما يسبب انتفاخ القولون ما يؤدي في النهاية إلى الإمساك.

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