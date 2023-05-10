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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

أهمية صندوق دعم الأسرة.. ورسالة مها أبوبكر للمقبلين على الزواج |شاهد

صندوق دعم الأسرة
صندوق دعم الأسرة

أكدت المحامية مها أبو بكر، أن صندوق"دعم الأسرة" هام جدا للمرأة الأرملة والأيتام، موضحة أن هذا الصندوق الذي تحدث عنه الرئيس السيسي سابقا كان موجودًا بالفعل، وأن مشكلته الوحيدة كانت موارده.

وأضافت "مها أبو بكر" خلال لقائها ببرنامج"السفيرة عزيزة" المذاع عبر فضائية"دي إم سي"، أن الصندوق موارده محدودة، و كان يمول من قسمة الزواج أو الطلاق أو شهادات الميلاد، مضيفة أنه بالرغم من زيادة الرسوم على هذه الشهادات لكنها لازالت غير قادرة على سد الاحتياجات الصندوق.

رسالة للمواطنين..

وأشارت "مها أبو بكر" إلى أن مصر بحاجة لتطوير الموارد، موجهة رسالة للمواطنين و خاصة المقبلين على الزواج، معقبة :"الصندوق يدعم الأرملة و اليتيم و مش مشاكل الانفصال فقط .. في أي حالة مأساوية الصندوق هيحمي حقوق الزوجات والأبناء".

وتابعت "أبو بكر" حديثها:" هي مسألة تضامن مجتمعي و تكافل مجتمعي و نحن بحاجة لإرادة مجتمعية لتفعيل هذه التفاصيل".

مها أبو بكر صندوق دعم الأسرة الرئيس السيسي السفيرة عزيزة التضامن

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