إنتر ميلان يحسم ديربي الغضب ويقترب من نهائي دوري أبطال أوروبا

فاز إنتر ميلان على نظيره اي سي ميلان بهدفين مقابل لاشئ، في ديربي الغضب، في إطار ذهاب نصف نهائي بطولة دوري أبطال أوروبا.

وجاء الهدف الأول في الدقيقة 8 عن طريق دجيكو.

وثم جاء الهدف الثاني عن طريق مخيتاريان في الدقيقة 10.

ويلتقي الفريقين مجددا في لقاء الإياب يوم الثلاثاء القادم، لتحديد المتأهل منهما إلى نهائي دوري أبطال أوروبا.

وجاء تشكيل إي سي ميلان كالتالي:

حراسة المرمى: ماينان

خط الدفاع: كالابريا، كيير، توموري، ثيو هيرنانديز

خط الوسط: تونالي، كرونيتش، بن ناصر

خط الهجوم: دياز، جيرو، ساليمايكيرس.



وجاء تشكيل إنتر ميلان كالتالي:



حراسة المرمى: أونانا

الدفاع: دارميان، اتشيربي، باستوني

الوسط: باريلا، مخيتريان، أوجلو، دومفريس، دي ماركو

الهجوم: دجيكو، لاوتارو مارتينيز