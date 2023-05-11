تعرف على مدة إيقاف حكم مباراة الزمالك وبروكسي

كشف الإعلامي هاني حتحوت عن حقيقة إيقاف لجنة الحكام في اتحاد الكرة للحكم وليد عبد الرازق، حكم مباراة الزمالك وبروكسي في دور الـ32 من كأس مصر.

قال هاني حتحوت في برنامجه "الماتش" المذاع عبر قناة "صدى البلد":" وفقًا لمصادرنا في اتحاد الكرة تم إيقاف الحكم وليد عبد الرازق لمدة شهر".

أضاف:" يأتي إيقاف وليد عبد الرازق بسبب الأخطاء التي وقع فيها خلال إدارته لمباراة الزمالك وبروكسي".

أتم هاني حتحوت:" وليد عبد الرازق كان قد شارك منشورًا عبر صفحته الشخصية بأنه يثق في الله، وفي أدائه خلال المباراة".

ونجح الزمالك في تخطي عقبة بروكسيل بنتيجة 3-2، في مباراة مثيرة للغاية على المستوى التحكيمي.

