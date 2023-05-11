صيف ساخن جدًا.. المغرب يسجّل أعلى معدلات قياسية في الحرارة منذ 40 عامًا

سجلت مديرية الأرصاد الجوية في المغرب معدلا قياسيا في الحرارة خلال 2022، هو الأعلى بالمملكة منذ 40 عاما. ورافق هذا الارتفاع في درجة الحرارة جفاف حاد، بحسب تقرير نشرته وكالة فرانس برس.

وتوقعت المديرية "احتمال تسجيل درجات حرارة فوق المعتاد" خلال الأشهر الثلاثة المقبلة. ويعيش المغرب هذا العام أيضا موسما جافا، هو الخامس تواليا، ولم تتجاوز حقينة السدود في خضمه 32,4٪ من طاقتها، وفق آخر حصيلة رسمية الثلاثاء الماضي.

وقال مسؤول في المديرية في مؤتمر صحفي بالدار البيضاء: "سنة 2022 الأكثر حرارة على الإطلاق في المغرب منذ 40 سنة، إذ فاق متوسط٣٣ الحرارة المعدل المناخي العادي للفترة ما بين 1981 و2010، بحوالى 1,63 درجة مئوية".

يعيش المغرب هذا العام أيضا موسما جافا هو الخامس تواليا، بحسب ما أعلن وزير التجهيز والماء نزار بركة خلال اللقاء، مفاقما الإجهاد المائي الذي تعانيه البلاد.