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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

ليكي فيديوهات مطلعنهاش.. نهال طايل توجه رسالة لريم طارق زوجة حسن شاكوش

حسن شاكوش وزوجته
حسن شاكوش وزوجته

‏ وجهت الإعلامية نهال طايل رسالة قوية لريم طارق زوجة مؤدي المهرجانات حسن شاكوش وقالت نحن لسنا طرفا في مشكلتك مع زوجك.

 

وتابعت نهال طايل خلال برنامجها "تفاصيل"، المذاع عبر فضائية "صدى البلد"، هناك قانون الذي تتحدثين عنه أنتي ووالدك هو الفيصل في الأمر، مؤكدة أن صورة ريم طارق زوجة حسن شاكوش لم تظهر في حلقة برنامجها التي كان ضيفها أحمد خليل زوج ريم طارق السابق وطليقها حاليا وأيضا صور أخواتها البنات لم تظهر في البرنامج قائلة: "كون برنامجنا برنامج قوي ومؤثر هذا شيء نفتخر به".

 

النجاح ده من عند ربنا

 

 ونوهت أن أي نجاح ربنا بيبعته للشخص بيكون بسبب أن الشخص ده عامل العليه قائلة: "والحمد لله كل نجاح بيحصلنا بنكون عاملين العلينا وضميرنا مرتاح ومش شايفين حد غير ربنا".

 

ووجهت رسالة شديدة لريم طارق زوجة حسن شاكوش قائلة: "طلع ليكي فيديوهات أنتي وجوزك في مواقع أخرى واحنا مطلعنهاش ومجاش في بالنا نشتغل كدا عشان احنا لينا طريق محدد بنمشي عليه".

حسن شاكوش نهال طايل صدى البلد ريم طارق احمد خليل

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