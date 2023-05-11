مفاجأة حول غرامة كهربا.. ونجم الأهلي السابق يرد

فجر أحمد دويدار نجم الزمالك الأسبق مفاجأة حول سداد غرامة محمود عبد المنعم كهربا نجم الأهلي للفريق الأبيض.

وقال دويدار عبر برنامج الريمونتادا بقناة المحور إن لاعبي الأهلي وافقوا على اقتراح يقوده محمد الشناوي حارس المرمى بخصم نسبة من عقودهم لسداد غرامة كهربا.

ورد أحمد السيد نجم الأهلي الأسبق أن هذا الكلام شائعة موضحًا أن الأمور لا تسير هكذا في القلعة الحمراء لأن هناك خطوات قانونية في هذا الملف.

وأشار إلى أن الأهلي سيسدد غرامة كهربا برفع قيمة عقده للفئة الأولى كما أن أحد رجال الأعمال سيتبرع بمبلغ مالي لحسم هذه الغرامة.