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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

تردد 139 ألف من منتفعي "تكافل" للحصول على خدمات برنامج "الاشتراطات الصحية"

صدى البلد

أعلنت وزارة الصحة والسكان، تردد 139 ألفًا و212 على الوحدات الصحية والمراكز الطبية من منتفعي برنامج "أسر تكافل"، للاستفادة من الخدمات الطبية والوقائية المقدمة ضمن "الاشتراطات الصحية"، خلال شهر أبريل من العام الجاري 2023، وذلك بالتنسيق مع وزارة التضامن الاجتماعي.

يأتي ذلك في إطار الحرص على تحقيق الأهداف الصحية لبرنامج «تكافل وكرامة» بما يعزز تحقيق مؤشرات التنمية الصحية للمجتمع المصري وخاصة الفئات الأولى بالرعاية.

أوضح الدكتور حسام عبدالغفار المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، أن برنامج "الاشتراطات الصحية"من الخدمات الصحية التي تقدمها وزارة الصحة والسكان، وتسجيلها لضمان استمراية الدعم النقدي الذي تمنحه الدولة لأسر تكافل، حيث تم وضع عدة شروط صحية، يجب على الأسر الالتزام بها للارتقاء بالمستوى الصحي، خاصة فيما يتعلق بصحة الأم والطفل.

وأشار "عبدالغفار" إلى  أن التزام الأسر بهذه الشروط يساهم في خفض نسبة الإصابة بأمراض سوء التغذية بين الأطفال والأمهات، ومنها الأنيميا والتقزم، علاوة على اكتشاف حالات الحمل الخطر مبكرًا، وبالتالي خفض وفيات الأمهات.

ومن جانبها، أضافت الدكتورة مي سعودي مدير وحدة برامج الحماية الاجتماعية لوزارة الصحة، أن الاشتراطات الصحية لبرنامج تكافل تهدف إلى زيادة إقبال الأسر الأولى بالرعاية للاستفادة بالخدمات الصحية التي تكفلها لهم الدولة، وخاصة الخدمات الصحية الوقائية للسيدات في عمر الإنجاب والأطفال، بما يضمن بناء جيل صحي قادر على المشاركة في بناء عجلة التنمية.

وتابعت "سعودي" أن الخدمات المقدمة بالبرنامج تضمن حصول الأطفال على جميع التطعيمات اللازمة من أول الميلاد وحتى بلوغ الطفل 6 سنوات، ومتابعه نمو الطفل والتحقق من صحته العامة وقياس طوله ووزنه، فضلاً عن متابعة الأم الحامل فترة ما قبل الحمل وبعد الولادة إلى جانب جلسات التوعية الصحية في الوحدة الصحية لزيادة وعي الأمهات تجاه الرعاية الصحية والتغذية السليمه وموضوعات اخري تفيد صحه الأم والطفل والأسره بشكل عام.

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