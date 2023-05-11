خادم الحرمين يبعث دعوة لملك المغرب للمشاركة في اجتماع الجامعة العربية

بعث خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، رسالة خطية، إلى الملك محمد السادس عاهل المملكة المغربية، تضمنت دعوته للمشاركة في الدورة العادية الثانية والثلاثين لاجتماع مجلس جامعة الدول العربية على مستوى القمة، التي ستعقد في المملكة في شهر مايو الجاري.



وسلم الرسالة، وفقا لوكالة الأنباء السعودية، سفير خادم الحرمين الشريفين لدى المملكة المغربية عبدالله بن سعد الغريري، خلال لقائه وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج ناصر بوريطة.



كما جرى خلال اللقاء، استعراض العلاقات بين البلدين، وسبل تعزيزها وتطويرها في مختلف المجالات.