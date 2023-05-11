استمارة 6 .. أهلي جدة يجهز صدمة مدوية لـ بيتسو موسيماني

كشف تقرير صحفي، مفاجأة مدوية بشأن مستقبل الجنوب إفريقي بيتسو موسيماني، المدير الفني لفريق أهلي جدة، عقب قيادة الراقي للعودة إلى الدوري السعودي للمحترفين بعد موسم واحد من هبوطه.

وذكر موقع “سعودي سبورت"، أن إدارة أهلي جدة استقرت على التعاقد مع مدرب عالمي لقيادة الفريق في الموسم الجديد، في ظل الانتقادات التي تعرض له بيتسو موسيماني في الفترة الأخيرة.

وأضاف أن إدارة لنادي أهلي في مفاوضات قوية مع البرتغالي ماركو سيلفا، المدير الفني لفريق فولهام الإنجليزي، لقيادة الفريق في الموسم المقبل خلفا للجنوب إفريقي بيتسو موسيماني.

وأشار أن إدارة أهلي جدة تعمل على حسم ملف الصفقات الأجنبية وإنهاء أزمة المنع من القيد، لضمان موافقة المدرب ماركو سيلفا على العرض المقدم له.

موسيماني يطلب ضم بيرسي تاو:

كانت تقارير صحفية أكدت في وقت سابق، أن موسيماني طلب من إدارة أهلي جدة التعاقد مع مواطنه بيرسي تاو، لاعب النادي الأهلي المصري، ولكن إدارة الراقي أجلت المفاوضات، لحين حسم مصير المدرب الجنوب إفريقي.