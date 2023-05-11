عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

استمارة 6 .. أهلي جدة يجهز صدمة مدوية لـ بيتسو موسيماني

بيتسو موسيماني
بيتسو موسيماني

كشف تقرير صحفي، مفاجأة مدوية بشأن مستقبل الجنوب إفريقي بيتسو موسيماني، المدير الفني لفريق أهلي جدة، عقب قيادة الراقي للعودة إلى الدوري السعودي للمحترفين بعد موسم واحد من هبوطه.

 

وذكر موقع “سعودي سبورت"، أن إدارة أهلي جدة استقرت على التعاقد مع مدرب عالمي لقيادة الفريق في الموسم الجديد، في ظل الانتقادات التي تعرض له بيتسو موسيماني في الفترة الأخيرة.

 

وأضاف أن إدارة لنادي أهلي في مفاوضات قوية مع البرتغالي ماركو سيلفا، المدير الفني لفريق فولهام الإنجليزي، لقيادة الفريق في الموسم المقبل خلفا للجنوب إفريقي بيتسو موسيماني.

 

وأشار أن إدارة أهلي جدة تعمل على حسم ملف الصفقات الأجنبية وإنهاء أزمة المنع من القيد، لضمان موافقة المدرب ماركو سيلفا على العرض المقدم له.

 

موسيماني يطلب ضم بيرسي تاو:

 

كانت تقارير صحفية أكدت في وقت سابق، أن موسيماني طلب من إدارة أهلي جدة التعاقد مع مواطنه بيرسي تاو، لاعب النادي الأهلي المصري، ولكن إدارة الراقي أجلت المفاوضات، لحين حسم مصير المدرب الجنوب إفريقي.

 

 

موسيمانى اهلي جدة بيتسو موسيماني بيرسي تاو الأهلى الدوري السعودي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

عاجل| زيادة 25%.. بشرى سارة لـ 22 مليون مواطن مصري يوم الإثنين

480 جنيها|مفاجأة غير متوقعة في أسعار الذهب الآن بعد تدخل الحكومة العاجل

انخفاض أسعار الزيت والأرز.. مفاجأة بشأن 4 سلع أساسية بعد زيادة المعروض

إعلامي: قرار عاجل من لجنة الحكام ضد حكم مباراة الزمالك وبروكسي

مفاجأة.. جريمة وراء مقتل زوجين في حريق شقة العمرانية

ذروتها اليوم.. الأرصاد تحذر: فرص سقوط أمطار على هذه المناطق |فيديو

استمارة 6 .. أهلي جدة يجهز صدمة مدوية لـ بيتسو موسيماني

قرار ضبط وإحضار لأستاذ جامعي بتربية رياضية المنصورة لهتك عرض سيدة أربعينية

ترشيحاتنا

ميزانية الدولة| 33% زيادة في الحماية الاجتماعية.. 358 مليار جنيه للأجور.. و96 مليارا للسلع التموينية

رقم قياسي.. محمد صلاح يتربع على عرش هدافي مصر ويتخطي حسام حسن

للربط بين المحافظات ومدن شرق القاهرة.. النقل توفر أتوبيسات لخدمة ركاب القطار الكهربائي (صور)

بالأسماء والعناوين.. 25 شهيدا قتلوا في غارات الاحتلال الإسرائيلي على غزة

تصعيد خطير.. مقتل جندي أذربيجاني في تجدّد المواجهات مع أرمينيا

إنقاذ حياة فتاة ابتلعت مجموعة من المسامير في دمياط

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

مع اقتراب موسمها.. كيف تكتشف المانجو السامة والمحقونة بمواد كيميائية؟

بريطانية تلاحظ اختفاء أموال من منزل عائلتها فتكشف المفاجأة|فيديو صادم

حجمه كالبطاطس وعمره بالمليارات.. نيزك محتمل يضرب سطح منزل في أمريكا| شاهد

أثناء لعبة الغميضة..نهاية مأساوية لفتاة مراهقة في أمريكا.. ماذا حدث؟

فيديو

منة فضالي تكشف سرا خطيرا عن حياتها لأول مرة.. شاهد

تزوجته ببطاقة مزوّرة.. حسن شاكوش في النيابة ومحاميه يكشف مفاجأة بقسيمة الزواج|فيديوجراف

فيديو يثير الجدل لأغرب رياضة على الإطلاق في العالم .. شاهد

طبخت ركبتها مع المكرونة.. بلوجر إسبانية تأكل جزءا من جسمها.. فيديوجراف

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: مخطط جيورا إيلاند

خالد الشناوي

خالد الشناوي يكتب: ماذا وراء بوابة الموت؟

عبد المعطى أحمد

عبد المعطي أحمد يكتب: رحلة المحروسة

سامح الدهشان

سامح الدهشان يكتب: رحلة الوعي .. إصابتي بالسرطان ( 1 )

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: الفن المصري لا يعرف حدودًا أو قيود

هند عصام

هند عصام تكتب: 40 يومًا على الفراق

د.عمرو الديب

د. عمرو الديب يكتب: حول الحاجة لإصلاح مجلس الأمن الدولي

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: حوار بمنتهى الحرية

اﻟﻤﺰﻳﺪ