عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

كاف يصدم الوداد المغربي قبل مواجهة صن داونز

صدى البلد

قررت لجنة الانضباط بالاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف"، توقيع عقوبات على كل من الوداد المغربي وسيمبا التنزاني، وذلك قبل مواجهة الأول لـ صن داونز في دوري أبطال إفريقيا.
ويواجه الوداد المغربي نظيره صن داونز الجنوب إفريقي، في نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا.
ووفقًا لـ راديو مارس المغربي أن كاف قرر تغريم الوداد 20 ألف دولار، بسبب إشعال الشماريخ، في مباراة إياب دور ربع نهائي دوري أبطال إفريقيا، أمام سيمبا، في ملعب المركب الرياضي محمد الخامس بالدار البيضاء.


وأوضح أن إلى جانب الوداد، قررت اللجنة التأديبية تغريم فريق سيمبا 10 آلاف دولار، لعدم توفير الأمر الكافي في تدريب الوداد في العاصمة التنزانية دار السلام.


يُذكر أنه قد تم تغريم الرجاء المغربي من جانب الاتحاد الإفريقي بإلزامه دفع مبلغ قدره 100 ألف دولار، وفقًا لما بدر منه في مواجهة الأهلي.

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

انخفاض شديد.. الدولار يتلقى ضربة قوية بعد بيانات مقلقة عن الاقتصاد الأمريكي

سعر الذهب الآن في مصر.. عيار 21 مفاجأة

عاجل.. الحكومة توافق على إعفاء واردات الذهب بحوزة القادمين لمصر من الضريبة والرسوم

تأييد الحكم.. قرار عاجل ضد محمد رمضان في سب وقذف عمرو أديب

بسبب العزومة.. تصعيد جديد من الزمالك ضد كهربا في الفيفا

على مسئولية أحمد سليمان: 5 مليارات جنيه دخل الزمالك الـ8 سنوات الماضية

موقف مصري جديد بشأن قضية سد النهضة .. اعرف الحكاية

طعام رخيص يعالج الكوليسترول والضعف والإرهاق | اكتشفه

ترشيحاتنا

مقرر لجنة الأمن الغذائي بالحوار الوطني : مستمرون لنصل لحلول ترضي المصريين

التضامن: نصرف 2.5 مليار جنيه شهريا على معاش تكافل وكرامة

بعد إعفائه من الجمارك .. بشرى بشأن استقرار أسعار الذهب في مصر

المعركة لم تنتهِ .. بيان عاجل من وزير الدفاع الإسرائيلي بشأن غزة

للتنصت على المكالمات الهاتفية.. عضو بـ البرلمان الأوروبي يوبخ أمريكا

رماها في الشارع.. طلاق عروس «من يُؤتمن على العرض» يشعل السوشيال ميديا

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

رماها في الشارع.. طلاق عروس «من يُؤتمن على العرض» يشعل السوشيال ميديا

مفاجآت كأس مصر .. هل تتفوق فرق دوري المظاليم على المحترفين؟

صور زواج ريم طارق الأول تشعل السوشيال ميديا

أقوى من الكوارع والجمبري.. هبة قطب تكشف عن نبات سحري للعلاقة الزوجية

فيديو

السر وراء انخفاض الجنيه أمام الدولار | وزير المالية يكشف المستور

جومانا مراد تمتدح المصريين.. ماذا قالت؟.. فيديوجراف

براءة وفاء مكي فنكوش.. تعليق ناري من محامى الخادمتين| فيديو

الحكومة توافق على نظام العمل عن بعد لمدة 6 أشهر

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: مخطط جيورا إيلاند

خالد الشناوي

خالد الشناوي يكتب: ماذا وراء بوابة الموت؟

عبد المعطى أحمد

عبد المعطي أحمد يكتب: رحلة المحروسة

سامح الدهشان

سامح الدهشان يكتب: رحلة الوعي .. إصابتي بالسرطان ( 1 )

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: الفن المصري لا يعرف حدودًا أو قيود

هند عصام

هند عصام تكتب: 40 يومًا على الفراق

د.عمرو الديب

د. عمرو الديب يكتب: حول الحاجة لإصلاح مجلس الأمن الدولي

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: حوار بمنتهى الحرية

اﻟﻤﺰﻳﺪ