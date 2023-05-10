كاف يصدم الوداد المغربي قبل مواجهة صن داونز

قررت لجنة الانضباط بالاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف"، توقيع عقوبات على كل من الوداد المغربي وسيمبا التنزاني، وذلك قبل مواجهة الأول لـ صن داونز في دوري أبطال إفريقيا.

ويواجه الوداد المغربي نظيره صن داونز الجنوب إفريقي، في نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا.

ووفقًا لـ راديو مارس المغربي أن كاف قرر تغريم الوداد 20 ألف دولار، بسبب إشعال الشماريخ، في مباراة إياب دور ربع نهائي دوري أبطال إفريقيا، أمام سيمبا، في ملعب المركب الرياضي محمد الخامس بالدار البيضاء.



وأوضح أن إلى جانب الوداد، قررت اللجنة التأديبية تغريم فريق سيمبا 10 آلاف دولار، لعدم توفير الأمر الكافي في تدريب الوداد في العاصمة التنزانية دار السلام.



يُذكر أنه قد تم تغريم الرجاء المغربي من جانب الاتحاد الإفريقي بإلزامه دفع مبلغ قدره 100 ألف دولار، وفقًا لما بدر منه في مواجهة الأهلي.