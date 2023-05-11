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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

مدارس ثانوي ومكتب جوازات.. رئيس جهاز السادات: جداول زمنية لحل مشكلات السكان

صدى البلد

 

قام المهندس أشرف فتحى محمود، رئيس جهاز تنمية مدينة السادات، بجولات تفقدية، لمتابعة المشروعات الجاري تنفيذها بالمدينة، والوقوف على آخر المستجدات بالأعمال، حيث تم المرور على أعمال رفع كفاءة وتطوير طريق محور خدمات الحي الثاني، وتم تكليف الشركات المنفذة بسرعة الانتهاء من الأعمال. 


وتابع رئيس جهاز مدينة السادات، أعمال صيانة ورفع كفاءة الطريق المؤدي إلى مزارع الألفي فدان، وكذا أعمال تنفيذ التوسعات لشارع جمال عبدالناصر على جانبى الطريق، موجهاً بسرعة نقل أعمدة الكهرباء لتوسعة الطريق.


كما تابع رئيس جهاز مدينة السادات، أعمال تنفيذ ميدان جديد لمداخل الأحياء السكنية الجديدة الفردوس والنخيل، وكذا أعمال تنفيذ الطرق الداخلية لحي النخيل بطول ٤٠ كيلو مترا.


وتابع المهندس أشرف فتحي محمود، أعمال توسعة ورفع كفاءة وتطوير ميدان الساعة الذى يعد من أهم الميادين التى تشهد ترددا ومرورا يوميا من المواطنين على المدينة، لقربه من مشروع موقف نقل الركاب بالمدينة، ويقع فى نهاية طريق البراميتر، الذى يربط بين الطريق الإقليمى حتى ميدان السادات بالمدخل السكنى.


كما تفقد " محمود " تطوير المدخل الصناعي لمتابعة تنفيذ أعمال الزراعة على جانبى المدخل والطريق الصحراوي، وأيضا أعمال النظافة، موجهاً برفع المخلفات أولاً بأول لإضفاء المظهر الجمالي وعدم انتشار العشوائية.

وفي سياق متصل، عقد المهندس أشرف فتحى محمود، اللقاء الجماهيري الرابع  له على التوالى  مع ممثلى المناطق السكنية المختلفة بالمدينة، للاستماع للمشكلات التي يعانى منها سكان المناطق، مؤكداً على التواصل المباشر والمتابعة مع المواطنين وتلبية احتياجاتهم، والعمل على إيجاد حلول للمشكلات فى أقرب وقت ممكن، وتذليل جميع العقبات أمامهم.

واستهل رئيس الجهاز اللقاء، بالترحيب بالسكان، واستعرض بعض الطلبات، ومنها زيادة مواعيد وسائل المواصلات لأوقات متأخرة للمناطق الجديدة تسهيلاً على الطلاب والمواطنين لقضاء متطلباتهم، بالإضافة إلى الاهتمام بمقترحات المواطنين ومنها توفير مكتب للجوازات وتكثيف التواجد الأمني، ومدارس ثانوى عام بالمناطق الجديدة، وإقامة منطقة لعرض منتجات المصانع  من ملابس ومواد غذائية وطرح محال عن طريق المزادات.

وفى نهاية اللقاء كلف رئيس الجهاز مسئولي الإدارات المعنية، بإعداد جداول زمنية لحل هذه المشكلات وعرض تقارير بما تم بها من أعمال مع المتابعة المستمرة، والمرور على المناطق بصفة دورية لعدم تكرار المشكلات.
 

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