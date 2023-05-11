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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

استقرار أسعار صرف الدولار مقابل الجنيه المصري في بداية التعاملات

صدى البلد

  واصلت أسعار صرف الدولار استقرارها مقابل الجنيه المصري، في بداية تعاملات، اليوم /الخميس/ "نهاية التعاملات الأسبوعية"، في البنوك العاملة بمصر.


وعالميا.. استقر سعر الدولار، فيما تراجع اليوان الصيني لأقل مستوى في شهرين، بعد مزيد من الأدلة على أن ضعف التعافي في الصين بعد جائحة كورونا (كوفيد-19) يلقى بظلاله على توقعات الاقتصاد العالمي.


وبدأ الدولار معاملات، اليوم، متراجعا مقابل الين، متأثرا بالضغط الناجم عن انخفاض عوائد سندات الخزانة الأمريكية بعد تباطؤ التضخم، مما منح المتعاملين مزيدا من الثقة في أن الفيدرالي الأمريكي قد انتهى من رفع أسعار الفائدة.


وانخفض اليورو 0.04% إلى 1.09775 دولار ليظل قرب منتصف نطاق تداوله على مدى الشهر الماضي، كما انخفض الدولار الأسترالي 0.04% إلى 0.6776 دولار مبتعدا عن أعلى مستوى في شهرين ونصف الشهر بلغه، أمس الأربعاء، عند 0.6818 دولار.


وفي أكبر بنكين من حيث الأصول والتعاملات "الأهلي المصرى ومصر" سجل سعر صرف الدولار 30.75 جنيه للشراء و30.85 جنيه للبيع.. وفي البنك التجاري الدولي سجل الدولار 30.85 جنيه للشراء و30.95 جنيه للبيع، وفي البنك الأهلي الكويتي سجل 30.88 جنيه للشراء و30.95 جنيه للبيع.


وفي البنك المركزي.. سجلت متوسطات سعر الدولار مقابل الجنيه المصري 30.83 جنيه للشراء و30.93 جنيه للبيع.

أسعار العملات الأوروبية في البنوك اليوم


وبالنسبة للعملات الرئيسية.. سجلت أسعار العملة الأوروبية (اليورو) ارتفاعا ما بين (5-7) قروش شراءً وبيعًا.. ففي بنكي "الأهلي المصري ومصر" سجلت 33.73 جنيه للشراء و33.92 جنيه للبيع.. وفي البنك التجاري الدولي سجلت 33.84 جنيه للشراء و34.04 جنيه للبيع.


وفي البنك المركزي.. سجلت متوسطات أسعار العملة الأوروبية مقابل الجنيه 33.75 جنيه للشراء و33.87 جنيه للبيع.


وبالنسبة للجنيه الإسترليني.. سجل تباينا ما بين شراء وبيع.. ففي بنكي "الأهلي المصري ومصر" سجل 38.78 جنيه للشراء و38.99 جنيه للبيع.. وفي البنك التجاري الدولي سجل الإسترليني 38.91 جنيه للشراء و39.12 جنيه للبيع.
وسجلت متوسطات أسعار الجنيه الإسترليني مقابل الجنيه المصري 38.86 جنيه للشراء و39 جنيها للبيع.

أسعار العملات العربية في البنوك اليوم


وعربيا.. سجل الريال السعودي 8.19 جنيه للشراء و8.22 جنيه للبيع.. وسجل الدرهم الإماراتي 8.39 جنيه للشراء و8.40 جنيه للبيع.. وسجل الدينار الكويتي 99.69 جنيه للشراء و100.70 جنيه للبيع، وفقا للبنك الأهلي المصري.

 

 

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