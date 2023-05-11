الخارجية الفلسطينية تدين نتنياهو وتتهمه باستغلال ازدواجية المعايير الدولية للتغطية على جرائمه

أدانت وزارة الخارجية الفلسطينية، اليوم الخميس، رئيس وزارء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، واتهامته باستغلال ازدواجية المعايير الدولية، للتغطية على جرائمه ضد فلسطين.

وقالت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية في بيان اليوم الخميس، إن رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو، يستغل ازدواجية المعايير الدولية، للتغطية على جرائمه بحق الفلسطينيين.

واعتبرت الخارجية الفلسطينية، أن صمت المجتمع الدولي على جرائم الاحتلال وعدوانه الغاشم على الشعب الفلسطيني، ومواقف بعض الدول المنحازة إليه، ضوء أخضر، للاستمرار فيها.

وأشارت الوزارة إلى أن نتنياهو يتزايد في استخدامه القوة العسكرية الغاشمة ضد الفلسطينيين في قطاع غزة، ويتجاهل تماماً الجرائم التي ارتكبها بقتل المدنيين الفلسطينيين بمن فيهم الأطفال والنساء، على سمع المجتمع الدولي وبصره، وتلك الدول التي تبرر جرائمه بحجة "الدفاع عن النفس"، في تكريس متواصل لازدواجية المعايير، وتحديد المواقف والتفسيرات للقانون الدولي والقانون الإنساني الدولي، وفقاً لهوية الجلاد والضحية.