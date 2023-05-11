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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

القبض على 25 شخصا بحوزتهم 38 سلاحا ناريا بأسيوط

المضبوطات
المضبوطات

شن قطاع الأمن العام بمُشاركة الأجهزة الأمنية بمديرية أمن أسيوط حملة أمنية استهدفت دائرة مركز شرطة (أسيوط) .

أسفرت جهودها عن ضبط (38) قطعة سلاح نارى عبارة عن (14 بندقية آلية –10 بنادق خرطوش - 14 فرد محلى - عدد من الطلقات مختلفة الأعيرة) بحوزة ( 25 متهما " ل 11 منهم معلومات جنائية").

كما تم ضبط (6) قضايا إتجار فى المواد المخدرة.. ضُبط خلالهم (كميات من المواد والأقراص المخدرة المتنوعة) بحوزة (8 متهمين "ل 4 منهم معلومات جنائية") و تنفيذ (375) حكما قضائيا متنوعا.

 تم اتخاذ الإجراءات القانونية وذلك استمرارا لجهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما استهداف وضبط حائزى ومتجرى الأسلحة النارية والذخائر غير المرخصة وضبط المحكوم عليهم الهاربين من تنفيذ الأحكام .

الأجهزة الامنية الأسلحة النارية الاقراص المخدرة الهاربين من تنفيذ الأحكام المواد المخدرة تنفيذ الأحكام

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