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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

سقوط تاجر مخدرات بحوزته 6 كيلو هيدرو بالعريش

المتهم
المتهم

تمكن قطاع الأمن العام بمشاركة إدارة البحث الجنائى بمديرية أمن شمال سيناء من ضبط (أحد الأشخاص - مقيم بدائرة قسم شرطة ثانى العريش) حال تواجده بدائرة القسم وبحوزته (كمية لمخدر الهيدرو وزنت 6 كيلو جرام – عدد1000 قرص مخدر لعقار "الكبتاجون" – مبلغ مالى – هاتف محمول).

 وبمواجهته إعترف بحيازته للمواد المخدرة المضبوطة بقصد الإتجار والمبلغ المالى من متحصلات نشاطه الإجرامى والهاتف المحمول للتواصل مع عملائه.

تُقدر القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة بـ (250 ألف جنيه تقريباً).

تم إتخاذ الإجراءات القانونية وذلك فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها  لاسيما ضبط حائزى ومتجرى المواد المخدرة.

الامن العام البحث الجنائي المواد المخدرة تاجر مخدرات شمال سيناء سقوط تاجر مخدرات

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