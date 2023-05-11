التصعيد في يومه الثالث.. مئات الصواريخ نحو الجنوب ومساع لوقف اطلاق النار

قالت صحيفة هآرتس العبرية صباح اليوم الخميس، إن مئات الصواريخ لا زالت تسقط على مدن جنوب ووسط البلاد في اليوم الثالث للعملية العسكرية في غزة، في ظل تزايد جهود الوسطاء للتوصل لوقف لإطلاق النار.

وبحسب بيان صادر عن المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي، فقد تم إطلاق أكثر من 500 صاروخ باتجاه إسرائيل منذ بدء العملية، فيما أعلن مستشفى برزيلاي الإسرائيلي عن استقبال 25 مصابا منذ بدء التصعيد مع غزة.

وأوضحت صحيفة يديعوت أحرونوت العبرية، أنه في ساعات الصباح انطلقت صافرات الإنذار ثلاث مرات في مستوطنات الغلاف بعد اطلاق رشقات صاروخية جديدة من غزة.

في ذات السياق أشارت القناة 12 العبرية إلى أن مستشار الأمن القومي الأمريكي طالب من نظيره الإسرائيلي العمل على وقف التصعيد مع غزة.

بدوره أعرب السفير الأمريكي في إسرائيل عن قلقه من استمرار القصف، مؤكدا أنه يعمل سريعا لخفض التصعيد.