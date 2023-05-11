ضبط دجّال يعلن عن استعداده للقيام بأعمال السحر والشعوذة على «الفيس بوك»

واصلت أجهزة وزارة الداخلية جهودها لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما الجرائم التى ترتكب عبر شبكة الإنترنت.

أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لحماية الآداب بقطاع الشرطة المتخصصة وجود إحدى الصفحات على أحد مواقع التواصل الاجتماعى يُبدى من خلالها المُعلن قدرته على القيام بأعمال الدجل والشعوذة والسحر مقابل مبالغ مالية.

عقب تقنين الإجراءات أمكن تحديد وضبط القائم على إدارة الصفحة المُشار إليها (أحد الأشخاص - مقيم بدائرة قسم شرطة الساحل بالقاهرة) ، وذلك حال تواجده بدائرة قسم شرطة العطارين بالإسكندرية ، وعُثر بحوزته على (هاتف محمول "وبفحصه فنياً تبين احتوائه على الرسائل والمحادثات التى تؤكد نشاطه الإجرامى" - الأدوات المستخدمة فى أعمال الدجل والشعوذة – مبالغ مالية "عملات محلية – أجنبية" من متحصلات نشاطه الإجرامى).

بمواجهته أقرّ بنشاطه الإجرامى على النحو المُشار إليه وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.